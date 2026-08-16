Пенсионерам упростили оформление субсидии: нужны два документа

Пенсионерка на улице. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Для неработающего пенсионера оформление жилищной субсидии не представляет сложностей. Если человек живет и зарегистрирован в своем жилье один, для обращения в Пенсионный фонд достаточно двух основных документов. Но если есть задолженность по коммунальным услугам или в квартире прописаны родственники, которые давно живут в другом месте, понадобятся дополнительные подтверждения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Если пенсионер живет один

Если неработающий пенсионер зарегистрирован и проживает в квартире или доме один, ему достаточно подать:

заявление на назначение жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах.

То есть собирать целую папку справок не нужно.

Подать документы можно лично, по почте или онлайн через веб-портал Пенсионного фонда, приложение "Пенсионный фонд" или портал "Дія".

Если есть задолженность по коммунальным услугам

Наличие задолженности не означает, что о субсидии можно сразу забыть. Но в таком случае нужно дополнительно подтвердить, что происходит с задолженностью.

Подойдет один из следующих документов:

документ о полной оплате задолженности;

договор с поставщиком о реструктуризации задолженности;

постановление суда об открытии производства, если пенсионер оспаривает задолженность в суде.

То есть просто сказать, что вы не согласны с долгом, недостаточно — нужен документ, который это подтверждает.

Если в квартире прописаны дети или внуки, но они там не живут

Это довольно распространенная ситуация. Например, пенсионер живет один, но в его квартире до сих пор зарегистрированы взрослые дети или внуки, которые давно проживают в другом городе.

В таком случае можно просить назначить субсидию без учета доходов тех людей, которые фактически не проживают в квартире. Но это нужно подтвердить документами.

Подойдут, в частности:

справка с места работы или учебы в другом населенном пункте;

документ от ЖЭКа, ОСМД или ЖСК о том, что человек фактически не проживает по этому адресу;

подтверждение того, что человек оплачивает коммунальные услуги по другому адресу;

акт обследования материально-бытовых условий или фактического места проживания.

Если подтвердить непроживание другими документами невозможно, в определенных случаях это можно сделать с помощью акта обследования.

Ранее Новини.LIVE писали о субсидии в размере 0 гривен. Такая сумма означает лишь то, что с учетом текущих доходов и расходов размер выплаты оказался нулевым, но его могут пересмотреть, если изменятся тарифы, доходы или состав семьи. Перерасчет проводится дважды в год, при этом ПФУ учитывает доходы, имущественное положение, уплату ЕСВ и пребывание членов семьи за границей.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может лишиться субсидии. Пособие могут отменить из-за изменений в семье, на работе или в сфере коммунальных услуг, если не сообщить о них в ПФУ в течение 30 дней. Выплаты также могут пересмотреть из-за наличия автомобиля, недвижимости или другого имущества стоимостью свыше 100 000 гривен, депозита или военных облигаций на сумму свыше 100 000, а также покупки валюты или банковских металлов на сумму более 50 000 гривен.