Пенсия в 50 лет мамам больных детей: список болезней и условия

Женщина с ребенком. Фото: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Когда ребенок тяжело болен, родителям часто приходится годами откладывать свою личную жизнь, работу и карьерные планы, чтобы быть рядом. Но даже если ребенку не была установлена инвалидность, закон предусматривает для матери отдельную пенсионную гарантию. В таком случае женщина может выйти на пенсию раньше — в 50 лет, если выполнены определенные условия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Когда мать может выйти на пенсию досрочно

Речь идет о женщинах, которые воспитывали тяжелобольного ребенка до шестилетнего возраста. Если ребенку не устанавливали инвалидность, это само по себе не лишает мать права на досрочную пенсию.

Существуют два основных условия: женщина должна достичь 50 лет и иметь не менее 15 лет страхового стажа. Такое право предусмотрено статьей 115 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Важно, что речь идет не о любом заболевании ребенка. Закон определяет конкретный перечень тяжелых заболеваний и состояний, которые дают основания для такого права.

Какие дети относятся к этой категории

К категории тяжелобольных детей, которым не установлена инвалидность, относятся дети:

с тяжелым перинатальным поражением нервной системы;

с тяжелым врожденным пороком развития;

с редким орфанным заболеванием;

с онкологическим или онкогематологическим заболеванием;

с детским церебральным параличом;

с тяжелым психическим расстройством;

с сахарным диабетом I типа, требующим инсулина;

с острым или хроническим заболеванием почек IV степени;

лица, получившие тяжелую травму;

те, кто нуждается в трансплантации органа;

те, кто нуждается в паллиативной помощи.

То есть решающим является не только то, что ребенок серьезно болел, но и то, входит ли его заболевание или состояние в установленный законом перечень.

Особо важно, чтобы подтверждение относилось к периоду, когда ребенку еще не исполнилось шесть лет. Именно воспитание такого ребенка до шестилетнего возраста является одним из условий для назначения досрочной пенсии.

Какими документами подтвердить болезнь ребенка

Для Пенсионного фонда необходимо документально подтвердить, что у ребенка было соответствующее заболевание в нужном возрасте. Таким подтверждением может служить удостоверение получателя государственной помощи на ребенка, который тяжело болен, но не имеет инвалидности. Его выдает орган, назначавший соответствующую государственную помощь.

Еще один вариант — справка из медицинского учреждения о том, что у ребенка было одно из заболеваний или состояний, определенных законом, до достижения шестилетнего возраста.

Помимо медицинского подтверждения, необходимы документы, подтверждающие рождение ребенка и страховой стаж матери.

Может ли такую пенсию получить отец

Да, но на других условиях. Если мать не воспользовалась своим правом или ее нет, а тяжелобольного ребенка до шестилетнего возраста воспитывал отец, досрочную пенсию могут назначить ему. Для этого мужчине должно быть не менее 55 лет и иметь не менее 20 лет страхового стажа.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после изменения группы инвалидности пенсию могут пересчитать. Размер пенсии зависит от группы и статуса получателя: для обычных пенсий по инвалидности это 100%, 90% или 50% пенсии по возрасту, тогда как для участников боевых действий и пострадавших от Чернобыльской катастрофы предусмотрены значительно более высокие суммы.

Также Новини.LIVE писали, что одинокие пенсионеры в возрасте старше 80 лет могут получать ежемесячную надбавку, если нуждаются в постоянном постороннем уходе и не имеют трудоспособных родственников. Для оформления доплаты требуется справка ЛКК, подтверждающая необходимость такого ухода, после чего документы подаются в Пенсионный фонд.