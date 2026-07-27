Пенсия свыше 16 000 грн: кому гарантируют и как оформить в августе

Пожилые люди, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В августе 2026 года региональные управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) обязаны начислить некоторым категориям граждан повышенный размер пенсий, что гарантирует отдельный закон № 1584-ІХ. Предусматривается несколько градаций сумм выплат, в частности известно, кто сможет рассчитывать на более чем 16 000 грн.

О том, кому предусмотрены повышенные выплаты, пишет издание Новини.LIVE.

Кто в Украине получит право на пенсию в размере более 16 000 грн в августе

В 2026 году стандартная минимальная пенсия составляет 2 595 грн, однако отдельная категория граждан может претендовать на гарантированный государством минимум, который существенно превышает этот уровень.

Правом на получение повышенной ежемесячной поддержки наделены некоторые граждане со статусом участника ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, у которых есть группа инвалидности, связанная с катастрофой.

Нормы законодательства предусматривают иной подход к определению размеров выплат, чем для стандартных пенсий. К такой категории граждан не применяется привычная формула.

Установление минимальной пенсии зависит от суммы средней зарплаты в Украине, с которой были уплачены страховые взносы за последний год. Сейчас этот показатель составляет 20 653 грн и является базовым для расчетов в этом году. Размер выплат определяется в процентах от средней зарплаты в зависимости от группы инвалидности:

Для I группы инвалидности — 100 процентов; Для II группы инвалидности — 80 процентов; Для III группы инвалидности — 60 процентов.

В частности, в 2026 году на сумму в 16 500 грн вместе с доплатами и повышениями могут рассчитывать люди с инвалидностью II группы.

В соответствии с законом, минимальная гарантированная сумма для таких граждан может состоять из:

надбавок;

повышений;

дополнительных пенсий;

целевой денежной помощи;

индексации и других доплат;

компенсаций к пенсиям, кроме доплат за особые заслуги.

Вопрос о назначении выплат прописан в законе № 1584-ІХ, который внес изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы" в части увеличения размера пенсий.

При каких условиях назначается вторая группа инвалидности

Согласно действующим нормам законодательства, установлением групп инвалидности (ЧАЭС) занимается специализированная радиологическая Медико-социальная экспертиза (МСЭК). Вторая группа может быть присвоена лицам с умеренным нарушением здоровья и ограничениями в быту.

Рассчитывать на такую группу инвалидности могут граждане, у которых отмечены стойкие функциональные нарушения в организме, приводящие к ограничению:

способности к передвижению, требуют использования вспомогательных средств;

невозможности выполнения определенных видов работы;

ориентации во времени/пространстве, требующей помощи других граждан.

Оформление права на гарантированные повышенные минимальные пенсионные выплаты и льготы для второй группы инвалидности возможно исключительно при наличии официальной справки МСЭК с причинно-следственной связью "ЧАЭС".

За назначением таких пенсий необходимо обращаться в Пенсионный фонд. Предварительно необходимо подготовить заявление и пакет документов (те, что подтверждают личность, страховой стаж, доход и статус).

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кому ПФУ может начислить 50% от минимальной пенсии в этом году. Нормы законодательства предусматривают выплату в основном незначительных сумм, однако особой категории граждан выплачивают половину суммы от "минималки". Такое право имеют бывшие военные за содержание нетрудоспособных родственников.

Также Новини.LIVE писали, что некоторым украинским гражданам предусмотрены специальные доплаты к пенсиям в размере от 23% до 35% от уровня прожиточного минимума. Претендовать на такие дополнительные суммы могут нетрудоспособные лица за особые заслуги перед страной. Речь идет о выдающихся героических поступках или трудовых достижениях.