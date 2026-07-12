Пенсия после работы за рубежом: как зачесть зарубежный стаж
Если вы работали за границей и беспокоитесь, что эти годы пойдут насмарку при выходе на пенсию в Украине, для вас есть хорошая новость. Теперь страховой стаж, полученный в другой стране, могут зачесть для получения права на пенсию. Причем это касается даже тех государств, с которыми у Украины нет специальных международных соглашений.
Но есть нюансы, о которых рассказывают Новини.LIVE по информации общественной организации "ВПЛ Украина".
На что влияет зарубежный стаж
Работа за рубежом поможет выполнить главное условие для выхода на пенсию — набрать необходимое количество лет страхового стажа.
А вот на размер будущей пенсии этот стаж обычно не влияет. То есть выплаты не станут больше только из-за того, что человек работал за пределами Украины. Исключением являются страны, с которыми Украина заключила договоры.
Какие документы нужны
Вместе с заявлением о назначении пенсии потребуют документы, подтверждающие работу за рубежом. Это могут быть:
- трудовые договоры;
- справки от работодателя;
- расчетные листы по зарплате;
- декларации о доходах;
- другие официальные документы, подтверждающие период работы.
Важно, чтобы эти документы были правильно легализованы. Как это сделать, можно узнать на сайте посольства Украины в стране, где они были выданы.
Что делать, если документов нет
Если у человека нет необходимых документов или они неполные, это не повод для беспокойства.
В таком случае Пенсионный фонд самостоятельно обращается в Министерство иностранных дел Украины. Затем МИД через дипломатические каналы направляет запрос в компетентные органы той страны, где человек работал.
После получения ответа информацию передают в Пенсионный фонд, который и зачисляет подтвержденный стаж.
Сколько длится процедура
После обращения человека у Пенсионного фонда есть пять рабочих дней на то, чтобы направить запрос в МИД.
После получения ответа Министерство также в течение пяти рабочих дней передает информацию обратно в Пенсионный фонд.
Если все подтверждающие документы или ответ иностранной стороны поступят не позднее чем через три месяца после подачи заявления, Пенсионный фонд завершит его рассмотрение, и повторно подавать документы не потребуется.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что одинаковый страховой стаж не означает одинаковую пенсию. Согласно разъяснению ПФУ, при расчете учитывается не только количество лет стажа, но и официальная зарплата, с которой уплачивались страховые взносы. Поэтому разница в выплатах может достигать нескольких тысяч гривен.
Еще Новини.LIVE писали, что украинцы, не имеющие необходимого страхового стажа для пенсии, могут оформить социальную помощь от государства. Она предоставляется, в частности, людям от 65 лет со стажем менее 15 лет, лицам с инвалидностью и детям, потерявшим кормильца.
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