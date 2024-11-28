Пенсия умерших родителей — сколько и кому выплачивают в 2024 году

Человек, держащий деньги в руках. Фото: УНИАН

Украинским законодательством предусмотрено несколько видов пенсионных выплат. Иногда эти выплаты получает не сам человек, а его родственники. Например, пенсию по потере кормильца могут получить дети умерших родителей.

О том, кто может оформить пенсию по потере кормильца и каков размер этих выплат в 2024 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Каков размер пенсии в связи с потерей кормильца

Размер пособия в связи с потерей кормильца зависит от пенсии по возрасту, которую должен получать умерший человек:

50% от пенсии — на одного нетрудоспособного члена семьи;

100% от пенсии — на двух и более нетрудоспособных членов семьи, разделяющейся между ними в равных долях.

Кто имеет право на выплаты в 2024 году

Пенсию по потере кормильца получают родители или другой супруг, если они достигли пенсионного возраста или имеют инвалидность. Также, независимо от возраста и трудоспособности, выплаты могут оформить родственники, осуществляющие уход за ребенком кормильца до достижения им восьми лет, а именно:

другой из супругов;

один из родителей;

брат или сестра;

дедушка или бабушка.

Также пенсию по потере кормильца могут получить дети умершего человека. Это касается:

несовершеннолетних детей;

детей-сирот – до 23 лет;

совершеннолетних детей, если им установили инвалидность до 18 лет;

детей, получающих образование — до завершения обучения, но при условии, что им не выполнилось 23 года.

Усыновленные дети, пасынок или падчерица (если они не получали алиментов от родителей) тоже имеют право на пенсии по потере кормильца. Детям-сиротам выплату назначают исходя из размера пенсии по возрасту каждого родителя.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что в Украине четко прописаны требования по выходу на пенсию. Однако некоторые граждане продолжают работу даже после того, как выполнили предусмотренные законом условия.

Также мы рассказывали, что некоторые пенсионеры могут остаться без выплат. Начисление денег прекращается, если человек забыл предупредить ПФУ об определенных изменениях в его жизни.