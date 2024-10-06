Выплаты семьям пропавших без вести — какая пенсия по потере кормильца в Украине

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине нетрудоспособные члены семьи пропавших без вести в результате особых обстоятельств имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Для получения такой пенсии заявители должны соответствовать установленным критериям.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Как назначают пенсию по потере кормильца

Указано, что список лиц, которые могут получить этот вид пенсии, регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Заявку на назначение пенсии и все необходимые документы можно подать непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользовавшись онлайн-сервисами, доступными на веб-портале электронных услуг Фонда. Для этого необходимо иметь электронную подпись или использовать портал "Дія".

Важно отметить, что при подаче заявления в онлайн формате нужно прикрепить сканированные копии всех оригиналов документов. Среди обязательных документов для получения пенсии необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести в результате особых обстоятельств.

Пенсия в связи с потерей кормильца предоставляется без учета страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.

Важно отметить, что право на получение этой пенсии возникает через месяц после того, как информация о пропавшем без вести лице будет внесена в Единый реестр лиц, пропавших без вести в результате особых обстоятельств.

Какие выплаты можно получить

Размер пенсии в связи с потерей кормильца устанавливается следующим образом:

50% пенсии по возрасту умершего кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи.

100% пенсии по возрасту на двух и более нетрудоспособных членов семьи, при этом сумма распределяется поровну между ними.

Важно отметить, что поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то пенсия в связи с потерей кормильца не может быть менее 1180,50 гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью в октябре 2024 года. Речь идет о минимальных размерах выплат.

Мы также писали, что размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 000 грн и более.