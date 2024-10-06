Выплаты семьям пропавших без вести — какая пенсия по потере кормильца в Украине

Пенсия по потере кормильца — какие выплаты может получить семья пропавших без вести
В Украине нетрудоспособные члены семьи пропавших без вести в результате особых обстоятельств имеют право на получение пенсии в связи с потерей кормильца. Для получения такой пенсии заявители должны соответствовать установленным критериям.
Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как назначают пенсию по потере кормильца
Указано, что список лиц, которые могут получить этот вид пенсии, регулируется Законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Заявку на назначение пенсии и все необходимые документы можно подать непосредственно в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или воспользовавшись онлайн-сервисами, доступными на веб-портале электронных услуг Фонда. Для этого необходимо иметь электронную подпись или использовать портал "Дія".
Важно отметить, что при подаче заявления в онлайн формате нужно прикрепить сканированные копии всех оригиналов документов. Среди обязательных документов для получения пенсии необходимо предоставить выписку из Единого реестра лиц, пропавших без вести в результате особых обстоятельств.
Пенсия в связи с потерей кормильца предоставляется без учета страхового стажа лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах.
Важно отметить, что право на получение этой пенсии возникает через месяц после того, как информация о пропавшем без вести лице будет внесена в Единый реестр лиц, пропавших без вести в результате особых обстоятельств.
Какие выплаты можно получить
Размер пенсии в связи с потерей кормильца устанавливается следующим образом:
- 50% пенсии по возрасту умершего кормильца на одного нетрудоспособного члена семьи.
- 100% пенсии по возрасту на двух и более нетрудоспособных членов семьи, при этом сумма распределяется поровну между ними.
Важно отметить, что поскольку минимальная пенсия по возрасту в Украине составляет 2 361 гривну, то пенсия в связи с потерей кормильца не может быть менее 1180,50 гривен.
Что еще стоит знать
Напомним, в Пенсионном фонде Украины объяснили, на какие пенсии могут претендовать лица с инвалидностью в октябре 2024 года. Речь идет о минимальных размерах выплат.
Мы также писали, что размер пенсии для гражданина, имеющего статус участника боевых действий, рассчитывается с учетом продолжительности страхового стажа и полученного заработка. При выходе на пенсию по страховому стажу военные получают от 15 000 грн и более.
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