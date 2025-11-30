Пенсия по возрасту или по инвалидности — что выгоднее в 2025 году

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине часть пенсионеров может претендовать на несколько видов выплат. Поэтому важно знать все нюансы — это поможет определиться с выбором.

Пенсия по возрасту или по инвалидности

Как рассказывали ранее в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), согласно украинскому пенсионному законодательству, в частности статьи 10 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если человек имеет право на разные типы пенсий, он должен выбрать, какую хочет получать:

По возрасту. По инвалидности. Из-за потери кормильца.

И выбирая оптимальный вариант надо помнить о важных нюансах. Например, пенсия по инвалидности II группы — это 90% от пенсии по возрасту.

Но когда происходит расчет пенсии по возрасту, то в страховой стаж внесут дополнительный период — с момента установления инвалидности до достижения 60-летнего возраста.

Поэтому, если инвалидность была установлена в молодом возрасте, и дополнительный стаж является значительным, переходить на пенсию по возрасту может быть не всегда выгодным. Такой тип выплат могут выбрать граждане, которые после получения пенсии по инвалидности продолжат работать.

Кому пенсия по возрасту будет выгоднее

В случае, если человек приобрел не менее 24 месяцев страхового стажа и впервые переходит с пенсии по инвалидности на пенсию по возрасту, при расчете размера его выплат Пенсионный фонд оценит среднюю зарплату за три года, предшествовавшие году обращения за изменением вида пенсии. То есть, выплаты могут быть больше.

Также не следует забывать, что изменение вида пенсии происходит с даты подачи заявления вместе со всеми необходимыми документами.

