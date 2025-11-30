Пенсія за віком чи по інвалідності — що вигідніше у 2025 році

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні частина пенсіонерів може претендувати на кільки видів виплат. Тож важливо знати усі нюанси — це допоможе визначитись із вибором.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, як і коли українцям варто задуматися над тим, аби змінити вид пенсійних виплат.

Пенсія за віком чи по інвалідності

Як розповідали раніше у Пенсійному фонді України (ПФУ), відповідно до українського пенсійного законодавства, зокрема статті 10 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", якщо людина має право на різні типи пенсій, вона має обрати, яку хоче отримувати:

За віком.

По інвалідності.

Через втрату годувальника.

Та обираючи оптимальний варіант треба пам'ятати про важливі нюанси. Наприклад, пенсія по інвалідності II групи — це 90% від пенсії за віком.

Але коли відбувається розрахунок пенсії за віком, то до страхового стажу внесуть додатковий період – від моменту встановлення інвалідності до досягнення 60-річного віку.

Через це, якщо інвалідність була встановлена у молодому віці, і додатковий стаж є значним, переходити на пенсію за віком може бути не завжди вигідним. Такий тип виплат можуть обрати громадяни, які після отримання пенсії по інвалідності можуть працювати.

Кому пенсія за віком буде вигіднішою

У випадку, якщо людина набула не менше 24 місяців страхового стажу і вперше переходить з пенсії по інвалідності на пенсію за віком, при розрахунку розміру її виплат Пенсійний фонд оцінить середню зарплату за три роки, що передували року звернення за зміною виду пенсії. Тобто, виплати можуть бути більшими.

Також не слід забувати, що зміна виду пенсії відбувається з дати подання заяви разом з усіма необхідними документами.

