Пенсии в Украине — по каким причинам могут не начислить выплаты по инвалидности

Пенсия по инвалидности — почему украинцам не поступают деньги
Несмотря на полномасштабную войну с Россией в Украине продолжают начислять все социальные выплаты. Помощь от государства получают и люди с инвалидностью, но иногда случается так, что людям не начисляют деньги.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если не пришла пенсия по инвалидности.
Почему не выплачивают пенсию по инвалидности
Как отмечают в издании Факты ICTV, причины для этого могут быть разными. Например:
- гражданину не хватает страхового стажа — это может повлиять на назначение или размер выплат. В таких случаях следует обратиться в управление труда и социальной защиты населения для получения государственной социальной помощи;
- изменения в законодательстве — с 1 января 2025 года в Украине произошли изменения в процедуре установления инвалидности и подтверждения статуса лица с инвалидностью. Так, несвоевременное обновление документов или незнание новых правил может привести к задержке выплат;
- технические или административные сбои — проблемы в работе банковских учреждений, задержки в обработке документов или другие технические причины могут стать причиной невыплаты.
Отмечается также, что в случае, если пенсию по инвалидности не начислили, стоит убедиться, что все необходимые документы, на основании которых происходило оформление выплат являются действительными и соответствуют действующему законодательству.
Сколько выплачивают людям с инвалидностью
Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии по инвалидности рассчитывают, учитывая группу инвалидности. Сумма — это процент, зависящий от пенсии по возрасту:
- пенсия по инвалидности 1 группы — 100%;
- пенсия по инвалидности 2 группы — 90%;
- пенсия по инвалидности 3 группы — 50%.
Напомним, что украинцам с инвалидностью государство оказывает дополнительную поддержку. Граждане имеют возможность платить меньше за лечение, проезд и обучение.
Также мы рассказывали, что электронный кабинет людей с инвалидностью обновили. Теперь он стал более удобным и доступным.
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