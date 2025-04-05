Пенсии в Украине — по каким причинам могут не начислить выплаты по инвалидности

Человек, держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Несмотря на полномасштабную войну с Россией в Украине продолжают начислять все социальные выплаты. Помощь от государства получают и люди с инвалидностью, но иногда случается так, что людям не начисляют деньги.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, что делать, если не пришла пенсия по инвалидности.

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Почему не выплачивают пенсию по инвалидности

Как отмечают в издании Факты ICTV, причины для этого могут быть разными. Например:

гражданину не хватает страхового стажа — это может повлиять на назначение или размер выплат. В таких случаях следует обратиться в управление труда и социальной защиты населения для получения государственной социальной помощи;

изменения в законодательстве — с 1 января 2025 года в Украине произошли изменения в процедуре установления инвалидности и подтверждения статуса лица с инвалидностью. Так, несвоевременное обновление документов или незнание новых правил может привести к задержке выплат;

технические или административные сбои — проблемы в работе банковских учреждений, задержки в обработке документов или другие технические причины могут стать причиной невыплаты.

Отмечается также, что в случае, если пенсию по инвалидности не начислили, стоит убедиться, что все необходимые документы, на основании которых происходило оформление выплат являются действительными и соответствуют действующему законодательству.

Сколько выплачивают людям с инвалидностью

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии по инвалидности рассчитывают, учитывая группу инвалидности. Сумма — это процент, зависящий от пенсии по возрасту:

пенсия по инвалидности 1 группы — 100%;

пенсия по инвалидности 2 группы — 90%;

пенсия по инвалидности 3 группы — 50%.

Напомним, что украинцам с инвалидностью государство оказывает дополнительную поддержку. Граждане имеют возможность платить меньше за лечение, проезд и обучение.

Также мы рассказывали, что электронный кабинет людей с инвалидностью обновили. Теперь он стал более удобным и доступным.