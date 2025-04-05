Пенсії в Україні — з яких причин можуть не нарахувати виплати по інвалідності

Людина тримає гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Попри повномасштабну війну з Росією в Україні продовжують нараховувати усі соціальні виплати. Допомогу від держави отримують й люди з інвалідністю, але іноді стається так, що людям не нараховують гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що робити, якщо не прийшла пенсія по інвалідності.

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Чому не виплачують пенсію по інвалідності

Як зазначають у виданні Факти ICTV, причини для цього можуть бути різними. Наприклад:

громадянину бракує страхового стажу — якщо особа з інвалідністю не має необхідного страхового стажу, це може вплинути на призначення або розмір виплат. У таких випадках слід звернутися до управління праці та соціального захисту населення для отримання державної соціальної допомоги;

зміни в законодавстві — з 1 січня 2025 року в Україні відбулися зміни в процедурі встановлення інвалідності та підтвердження статусу особи з інвалідністю. Так, невчасне оновлення документів або незнання нових правил може призвести до затримки виплат;

технічні або адміністративні збої – проблеми в роботі банківських установ, затримки в обробці документів або інші технічні причини можуть стати причиною невиплати.

Зазначається також, що у разі, якщо пенсію по інвалідності не нарахували, варто переконатися, що всі необхідні документи, на підставі яких відбувалося оформлення виплат є дійсними та відповідають чинному законодавству.

Скільки виплачують людям з інвалідністю

Згідно із Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсії з інвалідності розраховують, зважаючи на групу інвалідності. Сума — це відсоток, що залежить від пенсії за віком:

пенсія з інвалідності 1 групи — 100%;

пенсія з інвалідності 2 групи — 90%;

пенсія з інвалідності 3 групи — 50%.

Нагадаємо, що українцям з інвалідністю держава надає додаткову підтримку. Громадяни мають можливість платити менше за лікування, проїзд і навчання.

Також ми розповідали, що електронний кабінет людей з інвалідністю оновили. Тепер він став зручнішим і доступнішим.