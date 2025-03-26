Переезд в дом престарелых — повлияет ли это на пенсию в 2025 году

Пенсия не более 25% — у кого из украинцев будут такие выплаты
Со временем людям старшего возраста становится все сложнее решать бытовые проблемы и следить за собой. Активность людей снижается, а серьезные возрастные недуги могут вообще лишить пенсионера возможности придерживаться привычного образа жизни. Тогда члены семьи начинают думать, как устроить родственника в дом престарелых.
Редакция Новини.LIVE рассказывает, повлияет ли этот переезд на размер пенсионных выплат.
Что будет с пенсией, если пенсионер переедет в дом престарелых
Как говорится в материале издания "На пенсии", размер выплаты будет зависеть от того, в какое именно заведение переедет пенсионер. Если речь идет о государственном — пенсия будет меньше:
- за людьми, которым выплачивают пенсию по возрасту, сохранят 25% выплат;
- пенсионерам с инвалидностью тоже будут начислять 25% от пенсии;
- украинцам, которые получают выплаты в связи с потерей кормильца, будут выплачивать 50%.
Если на иждивении пенсионера находится нетрудоспособный член семьи, тогда выплаты разделят так:
- пенсионер будет получать 25% от общей суммы;
- нетрудоспособные члены семьи, находящиеся на его иждивении — до 50%.
Остаток пенсии будут переводить на счет пансионата, в котором живет пенсионер. Эти средства расходуются на обеспечение и улучшение условий пребывания человека в учреждении.
При этом, как отмечается в статье, если в дом-интернат приедет пенсионер, который является ребенком-сиротой, то его выплаты останутся на прежнем уровне.
Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы с апреля 2025 года будут получать более 900 грн доплаты к пенсии. Выплаты будут ежемесячными.
Также в Минсоце объяснили, как украинцам увеличить размер своей будущей пенсии. Для этого граждане могут воспользоваться одним из четырех способов.
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