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Пенсия заранее — кто может получить сразу 6 выплат

30 ноября 2024 06:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Аванс для пенсионеров — как получить деньги вперед
Деньги в руке. Фото: Unsplash
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Из-за полномасштабной войны многие украинцы покинули свои дома. Кто-то нашел свое место в более безопасных регионах нашей страны, другие были вынуждены переехать за границу. Пенсионеры, покидающие нашу страну, могут воспользоваться специальным предложением от ПФУ, о котором мало кто знает.

О том, как заранее получить пенсию при переезде за границу, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", гражданам, решившим переехать на постоянное место жительства за пределы Украины, предоставляется возможность получить пенсию авансом за шесть месяцев.

Такую выплату можно оформить после подачи заявления. Зачисление средств начинается с месяца, следующего за месяцем снятия с учета по месту жительства.

Для получения денег пенсионеры должны обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по своему месту жительства. При себе необходимо иметь:

  • Заявление, оформленное по установленному образцу.
  • Справка о снятии с регистрации места жительства на территории Украины.
  • Документ, подтверждающий выезд:
  1. Паспорт гражданина Украины для выезда за границу с соответствующей отметкой постоянного проживания за пределами Украины;
  2. Паспорт иностранца или документ, удостоверяющий личность без гражданства.

Как происходит выплата денег

Выплата пенсии производится путем перечисления суммы на текущий счет гражданина в одном из уполномоченных банков. Украинцам, которые готовятся к выезду за границу, рекомендуется заблаговременно позаботиться обо всех необходимых документах во избежание задержек в получении средств.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что сумма пенсии зависит от ряда важных факторов. Основными из них являются продолжительность страхового стажа, уровень заработной платы и средний показатель зарплат по Украине за последние три года.

Также мы рассказывали, что у граждан Украины есть не только права, но и определенные обязанности перед государством. Это касается и пенсионеров, которые должны своевременно уведомлять Пенсионный фонд об изменениях в своих обстоятельствах.

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