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Пенсія наперед — хто може отримати одразу 6 виплат

30 листопада 2024 06:15
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор
Аванс для пенсіонерів — як отримати гроші наперед
Гроші в руці. Фото: Unsplash
Андрій Жинкін - редактор
Андрій Жинкін
редактор

Через повномасштабну війну багато українців покинули свої домівки. Хтось знайшов своє місце в більш безпечних регіонах нашої країни, інші були вимушені переїхати за кордон. Пенсіонери, які планують покинути країну, можуть скористатись спеціальною пропозицією від ПФУ, про яку мало хто знає.

Про те, як наперед отримати пенсію при переїзді за кордон, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Відповідно до статті 51 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", громадянам, які вирішили переїхати на постійне місце проживання за межі України, надається можливість отримати пенсію авансом за шість місяців. 

Таку виплату можна оформити після подання відповідної заяви. Зарахування коштів розпочинається з місяця, наступного після місяця зняття з обліку за місцем проживання.

Для отримання грошей пенсіонери мають звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за своїм місцем проживання. При собі необхідно мати:

  • Заяву, оформлену за встановленим зразком.
  • Довідку про зняття з реєстрації місця проживання на території України.
  • Документ, що підтверджує виїзд:
  1. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон із відповідною відміткою про постійне проживання за межами України;
  2. Паспорт іноземця або документ, що підтверджує особу без громадянства.

Як відбувається виплата грошей

Виплата пенсії здійснюється шляхом перерахування суми на поточний рахунок громадянина в одному з уповноважених банків. Українцям, які готуються до виїзду за кордон, рекомендується заздалегідь подбати про всі необхідні документи, щоб уникнути затримок в отриманні коштів.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що сума пенсії залежить від кількох важливих факторів. Основними з них є тривалість страхового стажу, рівень заробітної плати особи та середній показник зарплат по Україні за останні три роки.

Також ми розповідали, що громадяни України мають не лише права, але й певні обов'язки перед державою. Це стосується й пенсіонерів, які повинні своєчасно повідомляти Пенсійний фонд про зміни у своїх обставинах. 

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