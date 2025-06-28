Пенсия в Украине без стажа — назначат ли выплаты многодетной матери в 2025 году

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

У женщин в Украине, которые родили и воспитали не менее пяти детей до 6 лет, есть право уже в 50 лет оформить пенсионные выплаты. Но для этого украинки должны приобрести не менее 15 лет страхового стажа.

Редакция Новини.LIVE рассказывает, на какую пенсию может рассчитывать многодетная мать, если у нее нет трудового стажа.

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Какую пенсию назначат многодетной матери без трудового стажа

По Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", если многодетной матери, которая родила пятерых или более детей и воспитала их до шестилетнего возраста не хватает стажа для выхода на пенсию, ее не оставят без госвыплат. Все потому, что в стаж учтут период по уходу за ребенком до трехлетнего возраста, если женщине предоставляли финансовую поддержку.

Таким образом, матери пяти и более детей смогут получить 15 лет стажа и выйти на пенсию, даже если официально не работали. Государство назначит им так называемую социальную пенсию в 2 361 грн.

Также к размеру пенсии назначается надбавка — пенсия за особые заслуги перед Украиной. Размер доплаты варьируется от 35% до 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (все зависит от количества детей).

Выход на пенсию — каким должен быть страховой стаж

В 2025 году украинцам обновили минимальные требования к страховому стажу. Теперь, если человек планирует выйти на заслуженный отдых в 60 лет, ему нужно приобрести 32 года страхового стажа.

Если же у него нет необходимого стажа, то он получит пенсию позже:

в 63 года — если есть стаж от 22 до 31 года;

в 65 лет — если есть стаж от 15 до 21 года.

Когда у человека менее 15 лет стажа, пенсию по возрасту ему не назначают. В таком случае предусмотрена социальная помощь от государства.

Ранее мы рассказывали, что украинцы могут отказаться от пенсии за выслугу лет и перейти на пенсию по возрасту. В таком случае ежемесячные выплаты могут вырасти. Узнавайте также, кому из украинцев пересчитают пенсионные выплаты в июле.