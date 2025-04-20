Налоговые проверки бизнеса — обязательно ли ФЛП назначат штраф и пеню в 2025 году

Человек подписывает документы. Фото: Unsplash

В Украине еще в 2023 году отменили мораторий на налоговые проверки, поэтому контролирующие органы восстановили как дистанционные (камеральные и документальные), так и выездные (фактические и по месту ведения деятельности) проверки. Под проверку подпадают крупные, средние и малые предприятия, на которые могут наложить штрафы и начислить пеню.

Между тем в Государственной налоговой службе объяснили, при каких условиях во время войны штрафы и пеню при налоговых проверках будут применять.

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Как отменить штраф и пеню

Штраф и пеню отменят, если ФЛП в течение 30 календарных дней со дня получения налогового уведомления-решения (НУР) внесет сумму налогового обязательства, которую ему начислили после документальной проверки. Соответствующая норма закреплена в "Переходных положениях" Налогового кодекса Украины. Она действует с 1 августа 2023 года и распространяется на налоговые проверки, которые были возобновлены или начаты с 1 августа и завершены до дня прекращения или отмены военного положения.

"При этом сумма налогового обязательства, уплаченного в этом порядке, не подлежит обжалованию", — отметили в налоговой.

О чем еще стоит знать

Мобилизованные ФЛП и предприниматели в отпуске по уходу за ребенком освобождены от уплаты единого социального взноса (ЕСВ). Однако, например, предприниматели в декретном отпуске получают такое право, если:

имели основное место работы (т.е. заключили трудовой договор);

работодатель платит за человека минимальный страховой взнос (1 760 грн в 2025 году).

Мобилизованные же предприниматели, если заключили контракт и работают где-то по трудовому договору — получают право не платить ЕСВ. Но за военнослужащего этот налог платит воинская часть, поскольку они получают официальное денежное обеспечение.

Напомним, что ФЛП в Украине могут наказать штрафами и принудительно перевести на другую группу единого налога (или на общую систему). Так произойдет, если предприниматель превысит годовой лимит дохода.

Между тем в Украине представили матрицу налогообложения виртуальных активов. Гражданам, в частности, объяснили, как будут взимать средства с доходов от финансовых операций с криптовалютой.