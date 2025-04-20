Податкові перевірки бізнесу — чи обов'язково ФОПам призначать штраф і пеню у 2025 році

Людина підписує документи. Фото: Unsplash

В Україні ще у 2023 році скасували мораторій на податкові перевірки, тож контролюючі органи відновили як дистанційні (камеральні та документальні), так і виїзні (фактичні та за місцем ведення діяльності) перевірки. Під перевірку підпадають великі, середні та малі підприємства, на які можуть накласти штрафи та нарахувати пеню.

Тим часом у Державній податковій службі пояснили, за яких умов під час війни штрафи та пеню під податкових перевірках застосовуватимуть.

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Як скасувати штраф і пеню

Штраф та пеню скасують, якщо ФОП впродовж 30 календарних днів з дня отримання податкового повідомлення-рішення (ППР) внесе суму податкового зобов’язання, яку йому нарахували після документальної перевірки. Відповідна норма закріплена у "Перехідних положеннях" Податкового кодексу України. Вона діє з 1 серпня 2023 року і поширюється на податкові перевірки, які були відновлені або розпочаті з 1 серпня та завершені до дня припинення або скасування воєнного стану.

"При цьому сума податкового зобов’язання, сплаченого у цьому порядку, не підлягатиме оскарженню", — зауважили у податковій.

Про що ще варто знати

Мобілізовані ФОПи та підприємці у відпустці через догляд за дитиною звільнені від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ). Однак, наприклад, підприємці у декретній відпустці отримують таке право, якщо:

мали основне місце роботи (тобто уклали трудовий договір);

роботодавець сплачує за особу мінімальний страховий внесок (1 760 грн у 2025 році).

Мобілізовані ж підприємці, якщо уклали контракт і працюють десь за трудовим договором — отримають право не платити ЄСВ. Але за військовослужбовця цей податок сплачує військова частина, оскільки вони отримують офіційне грошове забезпечення.

Нагадаємо, що ФОПів в Україні можуть покарати штрафами та примусово перевести на іншу групу єдиного податку (чи на загальну систему). Так станеться, якщо підприємець перевищить річний ліміт доходу.

Тим часом в Україні представили матрицю оподаткування віртуальних активів. Громадянам, зокрема, пояснили, як стягуватимуть кошти з доходів від фінансових операцій з криптовалютою.