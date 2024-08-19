Цены на топливо в Украине — сколько стоит бензин, газ и ГП 20 августа 2024 года

Автозаправочная станция в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На автозаправках Украины выросли цены на топливо. За последние сутки немного подорожал бензин марки А-92 и автогаз.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.Ria.

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Цены на топливо в Украине на 20 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового портала, 20 августа средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

A-95+ — 60,12 грн/л;

А-95 — 56,52 грн/л;

А-92 — 53,38 грн/л;

дизельное топливо — 52,75 грн/л;

сжиженный газ — 28,15 грн/л.

A-95+ — 60:00 грн/л;

А-95 — 56,48 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 52,77 грн/л;

сжиженный газ — 28,05 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 20 августа 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Топливо бренда "Евро-95" 20 августа будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto — 54,89 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Рур групп" — 56,49 грн/л, дешевле всего на АЗС Mango — 51,99 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

Напомним, американское агентство JD Power составило рейтинг качества китайских электромобилей и гибридов за 2024 год. Среди 20 самых распространенных проблем этих авто шесть касаются опыта вождения, включая управление рулем, сцепление шин, подвеску и шум педалей.

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