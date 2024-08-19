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Пальне дорожчає — якою буде вартість бензину на АЗС України

19 серпня 2024 22:45
Святослав Мотюженко - Редактор
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 20 серпня 2024 року
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Святослав Мотюженко - Редактор

На автозаправках України зросли ціни на пальне. За останню добу трохи здорожчав бензин марки А-92 та автогаз. 

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 20 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 20 серпня

За даними моніторингового порталу, 20 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 60,12 грн/л;
  • А-95 — 56,52 грн/л;
  • А-92 — 53,38 грн/л;
  • дизельне пальне — 52,75 грн/л;
  • скраплений газ — 28,15 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 60:00 грн/л;
  • А-95 — 56,48 грн/л;
  • А-92 — 53,29 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,77 грн/л;
  • скраплений газ — 28,05 грн/л.
Вартість пального в Україні 19 серпня 2024 року
Ціни на пальне в Україні станом на 20 серпня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 серпня

Пальне бренду "Євро-95" 20 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, американське агентство J.D. Power склало рейтинг якості китайських електромобілів та гібридів за 2024 рік. Серед 20 найпоширеніших проблем цих авто шість стосуються досвіду водіння, включаючи керування кермом, зчеплення шин, підвіску та шум педалей.

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