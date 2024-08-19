Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та ДП 20 серпня 2024 року

Пальне дорожчає — якою буде вартість бензину на АЗС України
На автозаправках України зросли ціни на пальне. За останню добу трохи здорожчав бензин марки А-92 та автогаз.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.Ria.
Яка інформація про пальне 20 серпня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 20 серпня
За даними моніторингового порталу, 20 серпня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 60,12 грн/л;
- А-95 — 56,52 грн/л;
- А-92 — 53,38 грн/л;
- дизельне пальне — 52,75 грн/л;
- скраплений газ — 28,15 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 60:00 грн/л;
- А-95 — 56,48 грн/л;
- А-92 — 53,29 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 52,77 грн/л;
- скраплений газ — 28,05 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 20 серпня
Пальне бренду "Євро-95" 20 серпня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 54,89 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 53,45 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Рур груп" — 56,49 грн/л, найдешевше на АЗС Mango — 51,99 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,40 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,88 грн/л.
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