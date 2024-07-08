На сколько и когда в Украине подорожает горючее. Как изменятся цены в Украине после удорожания топлива

АЗС в Украине. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Недавно Комитет Верховной Рады Украины одобрил ко второму чтению законопроект №11256-2 о повышении акцизов на горючее. Разговоры о том, что в Украине до конца года могут существенно вырасти цены на горючее, ведутся еще с мая, когда документ был получен украинским парламентом. Впрочем, похоже, что скоро украинцев все же будет ожидать удорожание стоимости топлива.

Новини.LIVE рассказывают, на сколько и когда в Украине повысится стоимость горючего и как после этого вырастут все цены.

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Что за законопроект о повышении акцизов на горючее

В середине мая Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроект о повышении акцизов на горючее.

Он включает график ежегодного увеличения ставок акцизного налога на топливо в Украине до 2028 года:

на бензин: 359 евро за тысячу литров;

на дизельное топливо: 330 евро за тысячу литров;

на автогаз: 277 евро за тысячу литров.

В частности, ставки акциза на бензин будут изменяться следующим образом:

во втором полугодии 2024 года — до 242,60 евро за тысячу литров.

с 2025 года — до 271,70 евро за тысячу литров;

с 2026 года — до 300,80 евро за тысячу литров;

с 2027 года — до 329,90 евро за тысячу литров;

с 2028 года — до 359 евро за тысячу литров.

Изменения ставок акциза на дизельное топливо предусмотрены следующим образом:

со второй половины 2024 года — до 177,60 евро за тысячу литров;

с 2025 года — до 215,70 евро за тысячу литров;

с 2026 года — до 253,80 евро за тысячу литров;

с 2027 года — до 291,90 евро за тысячу литров;

с 2028 года — до 330 евро за тысячу литров.

Ставки акциза на сжиженный газ (пропан и смесь пропана с бутаном) будут изменяться так:

во второй половине 2024 года — до 165 евро за тысячу литров.

с 2025 года — до 193 евро за тысячу литров;

с 2026 года — до 221 евро за тысячу литров;

с 2027 года — до 249 евро за тысячу литров;

с 2028 года — до 277 евро за тысячу литров.

При этом за это время документ практически не изменился. По словам народного депутата Ярослава Железняка, 4 июля Комитет Верховной Рады Украины принял документ ко второму чтению и фактически оставил его без изменений.

"Да, вернули повышение налогообложения акцизов на сжиженный газ (только с 2028 не 277 евро, а 250 евро останавливается)", — отметил он.

Следовательно, с 1 сентября 2024 года акцизы на топливо в Украине могут увеличиться. В зависимости от вида горючего ставки акцизов будут следующими:

на бензины — до 242,60 евро за тысячу литров.

на дизельное топливо — до 177,60 евро за тысячу литров.

на пропан-бутан (LPG, автогаз) — до 55,60 евро за тысячу литров.

При этом законопроект фактически еще не принят в целом, а только ждет рассмотрения во втором чтении. Впрочем, вероятности того, что нардепы не проголосуют за его принятие, практически не существует.

На важности принятия этого документа настаивает председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Данило Гетманцев. По его словам, цель этого документа — привести акциз на топливо в Украине в соответствие с законодательством ЕС. Он отметил, что законопроект был "концептуально поддержан" рабочей группой.

Почему законопроект о повышении акцизов на горючее критикуют

Впрочем, документ почти сразу подвергся критике со стороны бизнеса. В ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупредили о возможных негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин.

Глава ассоциации Руслан Соболь отметил, что план увеличения акциза на топливо может вызвать цепную реакцию негативных эффектов. По его мнению, инициатива Кабинета Министров может привести к закрытию бизнеса, росту уровня безработицы и негативному влиянию на цены. Все эти отрицательные последствия нововведения отразятся на простом населении.

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", — подчеркнул Соболь.

Кроме того, эксперты также усомнились, что повышение акцизов действительно имеет целью привести акциз на топливо в Украине в соответствие с законодательством ЕС. Они отмечают, что документ не соответствует директиве Евросоюза и требует корректировки.

В пояснительной записке говорится, что повышение акцизов на топливо до уровня европейских стран необходимо в соответствии с директивой Европейского Парламента и Совета 96/92/ЕС.

Впрочем, эксперты аналитического агентства "НафтаРынок" отметили, что эта директива устанавливает соотношение минимальных акцизов на бензин и сжиженный газ на уровне 18,63%, тогда как в Украине это соотношение составляет 24,36%.

Кроме того, директива допускает полное или частичное освобождение от налогов для экологически более чистых видов энергоресурсов, включая автогаз. Поэтому, по мнению аналитиков, акциз на автогаз следует не повышать, а снижать.

Эксперт "НафтаРынка" Александр Сиренко подчеркнул, что если в Украине акцизы на топливо будут повышены до предложенного Кабмином уровня, акциз на автогаз станет самым высоким в Европе.

На сколько в Украине вырастут цены на топливо

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, бензин в Украине в ближайшее время подорожает в среднем на 1-1,5 гривны. А через четыре года стоимость литра бензина может вырасти на 8–10 гривен.

Однако он отметил, что текущее удорожание на 1-1,5 гривны не будет ощутимым, поскольку Украина сильно зависит от стоимости закупки бензина в Европе.

"Рост на 8-9 гривен будет к 2028 году. Сейчас у нас увеличение идет небольшое. Акциз на тонне бензина растет с 213 евро за тонну до 242 евро. Такой рост прибавит максимум 1-1,5 гривны за литр. К 2028 году у нас будет акциз 359 евро на тонне, это фактически европейская цифра", — добавил эксперт.

Александр Сиренко считает, что после увеличения акциза на топливо с 1 июля 2024 розничная цена автогаза вырастет примерно на 5 гривен за литр и достигнет около 33 гривен за литр.

При этом повышение акциза на горючее увеличит транспортные расходы, что приведет к росту цен на товары и услуги. Это, в свою очередь, ускорит инфляцию, которая может поглотить всю ожидаемую прибыль от повышения акциза. Об этом предупреждает главный консультант центра внешнеполитических исследований Национального института экономических исследований Иван Ус.

"Я понимаю, что есть потребность у государства в получении ресурсов. Но необходимо провести расчеты — потому что надо понимать, какие есть ожидания дополнительных доходов и какие проблемы возникнут в экономике, вызванные именно этим шагом. Ведь поднятие акцизов на горючее отразится тем, что поднимутся цены на очень много товаров, транспортируемых автомобилями, а это почти все товары", — подчеркнул Усс.

Таким образом, объясняет эксперт, повышение акцизов ускорит текущую инфляцию, которая уничтожит ожидаемые доходы.

"Нам сначала кажется, что мы выигрываем. А потом оказывается, что инфляция съест абсолютно все, что мы выигрываем от повышения акцизов. Поэтому без четких расчетов, желательно проведенных не только государственными учреждениями, но и независимыми игроками, такие решения принимать не стоит", — резюмировал Ус.

Напомним, кроме повышения акциза на топливо украинские власти планируют ввести акцизный налог на напитки с сахаром. Акциз уже заложен в бюджетную декларацию на 2025-2027 годы.

Также парламент принял законопроект, предусматривающий значительное повышение акциза на сигареты. Если он будет принят, цены на табачные изделия могут значительно возрасти.