Пакет помощи на 20 млрд евро - некоторые страны ЕС выступили против

Флаг ЕС над зданием Европейского парламента. Фото: AP/Jean-Francois Badias

Ключевые государства Европейского Союза выступают против идеи выделения пакета помощи Украине на сумму 20 миллиардов евро. При этом основная часть членов ЕС за предложение продолжить помощь.

Об этом сообщил топ-дипломат ЕС в комментарии "Суспільному".

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Некоторые страны ЕС против выделения пакета помощи Украине

"Так называемые крупные страны-члены, я имею в виду, что говорю "крупные" из-за вклада", — уточнил чиновник.

По его словам, этот пакет поддерживают 10-12 стран-членов, в основном из Северной, Восточной Европы и Балтии.

Кроме того, по его словам Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия также не против выделения помощи.

"Мы уже даем помощь. Мы в моей стране, например, даем много, но мы не планируем это на год вперед. Мы обсуждаем в первую очередь с украинцами. Они говорят нам, что им нужно, что мы можем сделать. И мы можем это обеспечить", — сказал он.

Напомним, что после своего выступления в Конгрессе президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. В то же время он ни разу не коснулся вопроса о том, как может выглядеть справедливый мир.

В то же время CNN сообщило, что негативные последствия от прекращения помощи от США станут ощутимыми для Украины через некоторое время. Это не перекроет, даже если другие страны поспешат на помощь.