Пакет допомоги на 20 млрд євро — деякі країни ЄС виступили проти

Прапор ЄС над будівлею Європейського парламенту. Фото: AP/Jean-Francois Badias

Ключові держави Європейського Союзу виступають проти ідеї виділення пакету допомоги Україні на суму 20 мільярдів євро. При цьому основна частина членів ЄС за пропозицію продовжити допомогу.

Про це повідомив топдипломат ЄС в коментарі "Суспільному".

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Деякі країни ЄС проти виділення пакету допомоги Україні

"Так звані великі країни-члени, я маю на увазі, що кажу "великі" через внесок", — уточнив посадовець.

За його словами, цей пакет підтримують 10-12 країн-членів, в основному з Північної, Східної Європи та Балтії.

Крім того, за його словами Німеччина, Франція, Італія, Іспанія, Бельгія також не проти виділення допомоги.

"Ми вже даємо допомогу. Ми в моїй країні, наприклад, даємо багато, але ми не плануємо це на рік наперед. Ми обговорюємо насамперд з українцями. Вони кажуть нам, що їм потрібно, що ми можемо зробити. І ми можемо це забезпечити", — сказав він.

Нагадаємо, що після свого виступу у Конгресі президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання зброї Україні. Водночас він жодного разу не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир.

Водночас CNN повідомило, що негативні наслідки від припинення допомоги від США стануть відчутними для України через деякий час. Це не перекриє, навіть якщо інші країни поспішать на допомогу.