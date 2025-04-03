Цены на овощи - долго ли еще ждать более дешевую продукцию в Украине

Помидоры в лотках на рынке. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Овощи в Украине подешевеют после того, как снизятся цены на импорт. Тогда продукция станет дешевле на 10-15%, поскольку на рынке будут появляться еще и украинские овощи.

Об этом сказал в эфире Новини.LIVE заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

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По словам Марчука, украинская продукция на прилавках должна появиться ориентировочно во второй половине апреля.

"Начнут поступать и украинские огурцы, и украинские томаты. А относительно финансовой составляющей, то сейчас трудно ответить. Наверное, она будет немного меньше тех цен, которые сегодня стоят. Потому что когда килограмм огурцов стоит 260-270 грн — это, конечно, недопустимая для многих украинских семей цена", — сказал он.

Марчук отметил, что за счет украинского предложения удастся частично снизить 10-15% цены на импорт.

"А уже под открытым грунтом, конец мая, в июне, можем тогда больше ориентироваться, что мы вырастили, ведь важно будет видеть, достаточно ли погодных условий для того, чтобы то, что мы запланировали, вырастить и представить на рынке. Традиционно у нас, конечно, спад цены на овощную группу происходит на конец июля — начало августа. А когда идет массовый сбор, например, борщевого набора, во второй половине августа — в начале сентября, тогда цена вообще опускается", — сказал он.

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В конце апреля в Украине увеличится предложение по ряду овощей, ведь появится товар из теплиц. В мае и июне конкуренция на рынке еще больше усилится, поскольку украинцы смогут покупать овощи, выращенные под открытым грунтом. Яйца в течение зимы планомерно дорожали, поскольку выросли расходы предприятий на электроэнергию и отелы, комбикорм и тому подобное. Как свидетельствуют данные Минфина, по состоянию на 2 апреля средняя стоимость десятка яиц первой категории находится на уровне 72-75 грн. То есть в мае цена может упасть до 50-60 грн.

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