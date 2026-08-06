Отклонение платежей по картам: в Ощадбанке назвали восемь причин

Человек держит карту, отделение банка. Фото: Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном "Ощадбанке" назвали восемь причин отказа в проведении платежей, осуществляемых с помощью карт. В частности, там напомнили о действующих лимитах Национального банка Украины (НБУ) на переводы на карты других физических лиц и снятие наличных в день, что может стать одним из факторов отмены транзакций.

О том, по каким причинам система может отменять операции, рассказывает сайт Новини.LIVE.

Какие причины отказов в платежах в Ощадбанке

По информации финучреждения, бывают ситуации, когда система не пропускает платежи даже при повторном запросе.

Чтобы понять суть проблемы, необходимо внимательно ознакомиться с предоставленным объяснением от банка. Как правило, при каждой неудачной транзакции финансовое учреждение выводит информацию на терминале, в приложении или на экране банкомата, где указана причина отказа и код ошибки. Всего существует восемь основных причин отказа:

Отказ банка (код 05)

В таком случае операция не осуществляется из-за отказа банка. В основном речь идет о подозрении в мошенничестве, нетипичной сумме или стране расчета, превышении лимитов. Для уточнения стоит обратиться в службу поддержки.

Недостаточно средств (код 51)

Речь идет об очевидном отсутствии достаточной суммы на балансе. Такое может произойти, если банком предусмотрены дополнительные комиссии или недостаточно средств при конвертации валюты. В таких случаях необходимо просто перевести средства с других карт.

Срок действия карты истек (код 54/04)

Из-за военного положения Ощадбанк регулярно продлевает срок действия карт. В частности, для большинства они будут действительны до конца года. Однако у некоторых старые карты были заблокированы. Речь идет о пластиковых картах, срок действия которых истек в 2022 году, а клиент либо вообще не пользовался картой, либо на балансе отсутствовали средства. В таких случаях необходимо обратиться в банк для перевыпуска карты.

Операция запрещена (код 57)

Такое уведомление означает, что тип карты клиента не позволяет совершить соответствующую транзакцию. Речь идет о запрете переводов на валютные карты зарубежных финансовых учреждений, отключенных онлайн-платежах, превышении лимита P2P. В службе поддержки банка необходимо уточнить проблему.

Превышен лимит суммы операции (код 61)

Речь идет о личных лимитах, которые можно скорректировать в настройках через приложение банка или на сайте. Также речь может идти о лимитах, установленных Нацбанком. Для этого необходимо проверить ограничения, изменить лимиты и повторить попытку или дождаться обновления периода ограничений со стороны регулятора.

Ошибка связи (код 91)

Такое сообщение указывает на то, что произошел технический сбой в банке, платежной системе, терминале, банкомате или финансовом учреждении-эквайре. Для выяснения ситуации необходимо обратиться в свой банк, чтобы уточнить причину и сроки решения проблемы.

Платежи с данной карты или счета запрещены

Такая информация может указывать на то, что на счет наложены административные ограничения на расходные финансовые операции. Такие ограничения вводятся в рамках ареста счета, истечения срока действия карты или внутреннего решения банка по вопросам безопасности. Для этого следует обратиться в отделение банка и предоставить документы, подтверждающие доходы и личность.

Внешний отказ международной платежной системы

Соответствующее уведомление может поступить, если запрос отклонен на уровне международной сети в связи с техническими работами, сбоем в канале связи между банками или из-за подозрения в совершении мошеннических операций. В такой ситуации через некоторое время можно попробовать произвести расчет картой другой платежной системы или уточнить проблему в службе поддержки компании.

Другие возможные причины отказа в проведении операций

Также иногда могут встречаться уведомления с другими причинами отказа в проведении финансовых платежей по карте. А именно:

код 65 — слишком большое количество транзакций за короткий промежуток времени;

код 62 — ограничения по карте, мошенничество, аресты, подозрительная активность;

92 — неправильный/недействительный номер карты получателя.

В банке отметили, что в случае возникновения подобных проблем лучшим решением будет обращение в службу поддержки.

Для связи с банком в Украине необходимо использовать бесплатный номер 0-800-210-800 или дополнительные городские линии (044) 350-01-33 и (044) 363-01-33.

Для звонков из-за рубежа действует номер (044) 247-84-18, а также бесплатные интернет-звонки через официальный портал и Viber.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о том, какие проблемы могут возникнуть у клиентов с документами в кассах отделений Ощадбанка. Хотя в Украине приложение "Дія" считается официальным средством подтверждения личности, в финансовом учреждении до сих пор могут попросить предоставить бумажный аналог. Там объяснили, что не все сервисы синхронизировались с электронными услугами.

Еще Новини.LIVE писали, что в Ощадбанке рассказали, почему клиентам могут заблокировать пенсионные средства. Несмотря на то, что речь идет о пожилых людях, Пенсионный фонд начисляет деньги на обычные карточные счета без специального назначения. Среди основных оснований для ареста счета — задолженности по кредитам и по оплате коммунальных услуг.