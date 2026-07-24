От украинцев просят два документа для сохранения пенсии: объяснение ПФУ

Пожилые женщины, деньги. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) напомнил о необходимости подтверждения личности для получения гарантии того, что выплаты не будут приостановлены. Особенно это требование актуально для граждан, находящихся за рубежом, при этом нужно предоставить всего несколько документов.

О том, как пройти идентификацию в этом году, рассказывает издание Новини.LIVE.

Кто может лишиться пенсии и как действовать

По информации ПФУ, пенсионеры и получатели страховых выплат (например, в связи с несчастным случаем на производстве, профессиональным заболеванием), временно проживающие за границей, должны пройти физическую идентификацию. Соответствующая процедура является обязательной в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании.

В Пенсионном фонде отметили, что проходить процедуру необходимо не всем пенсионерам, выехавшим за пределы страны. Согласно правилам, идентификация не является обязательной, если поездка носит временный характер — до 183 дней в год — и гражданин не оформлял статус беженца/временной защиты в другой стране.

Учитывая это, временные поездки, лечение, отдых или пребывание у родственников за рубежом не требуют дополнительного подтверждения личности для получения пенсионных выплат, если срок пребывания не превышает установленный законом период.

В ПФУ не привязывают физическую идентификацию к конкретному месяцу или дате назначения пенсии, а пройти процедуру необходимо до конца каждого календарного года.

Также пенсионеры, выехавшие с оккупированных территорий Украины (в частности, за границу), должны уведомить фонд о неполучении выплат от России.

Эти два действия со стороны граждан обеспечат своевременное поступление выплат.

Если начисление выплат уже прекращено, то после предоставления актуальных данных Пенсионный фонд возобновит их с даты прекращения.

Как пенсионерам за рубежом пройти идентификацию

Согласно правилам, пенсионер может самостоятельно выбрать удобный период для подтверждения личности. Необходимо иметь следующие документы:

заявление о продолжении выплаты пенсии/страховых выплат (в произвольной форме);

документ, подтверждающий факт того, что человек жив.

Передать документы можно по почте (заказным письмом или с уведомлением о взыскании) или дистанционно через портал ПФУ.

Для этого есть несколько вариантов:

можно авторизоваться в личном электронном кабинете на портале ПФУ с помощью "Дія.Підпису";

также можно предъявить документы во время видеоконференции с представителем ПФУ;

есть возможность обратиться в дипломатическое представительство Украины в стране пребывания, получить документ, подтверждающий, что человек жив, и отправить его в Украину в ПФУ.

Отдельно на портале ПФУ в личном кабинете необходимо подтвердить отсутствие получения выплат от РФ. Там в графе нужно лишь поставить галочку.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в августе Пенсионный фонд выплатит нескольким категориям населения самые высокие пенсии. Согласно правилам, максимальный уровень составит более 26 000 грн. В частности, начисление произойдет с учетом коэффициентов снижения, введенных на период действия военного положения, в размере 10% или 50% сверх максимального размера.

Еще Новини.LIVE сообщали, кому присваивают статус ветерана труда в Украине и какие предусмотрены социальные гарантии. В частности, граждане могут рассчитывать на медицинские льготы, санаторно-курортное лечение, приоритетное обслуживание, а в некоторых случаях — дополнительные выплаты к пенсиям. В основном могут начислить дополнительно от 20% до 40% от минимальной пенсии.