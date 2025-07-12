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Последнее предупреждение — что изменится для ФЛП с 1 августа

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2025 17:45
Штрафы для ФЛП за неиспользование РРО — что подготовили бизнесу с 1 августа
Терминал и банковская карта. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине с 1 августа 2025 года возобновят полные штрафные санкции за нарушение правил использования РРО/ПРРО. Государство будет штрафовать физических лиц-предпринимателей.

Об этом сообщили на сайте Государственной налоговой службы.

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Налоговики напомнили, что с тех пор как в 2023 году контролирующим органам вернули возможность штрафовать предпринимателей, государство снизило размер штрафов до 25% и 50%. Эта норма была временной — чтобы бизнес адаптировался к новым условиям.

С 1 августа эти смягчения уже не будут действовать, поэтому штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков снова будут взиматься в полном объеме.

"Призываем субъектов хозяйствования обеспечить соблюдение установленных правил расчетов в сфере торговли, общественного питания и услуг", — подчеркнули в Налоговой службе.

Как будут штрафовать бизнес с 1 августа

Штрафы за неприменение РРО и невыдачу чеков будут такими:

  • 100% от стоимости товаров (работ, услуг) при первом нарушении;
  • 150% от стоимости при каждом последующем нарушении.

ФЛП должны пользоваться только зарегистрированными РРО или расчетными книжками, проводить расчеты на полную цену товаров или услуг. Покупатели должны получать соответствующие расчетные документы в бумажной или электронной формах.

Напомним, что Международный валютный фонд (МВФ) предлагает украинским властям ввести новые налоги. Речь идет об уплате 18% НДФЛ и 5% военного сбора с продажи товаров через онлайн-платформы OLX, Prom, Kabanchik и тому подобное. Также узнавайте, нужно ли платить налоги ФЛП, если он выехал за границу.

Налоговая служба штрафы бизнес чеки РРО
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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