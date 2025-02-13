Выплаты за погибших бойцов — что надо знать о личном распоряжении

Военнослужащие в центре рекрутинга. Фото: Винницкая ОВА

Юристы советуют военнослужащим при жизни указывать долю денежной помощи, которую могут получить их родные в случае гибели. Речь идет о возможности воспользоваться правом личного распоряжения в реалиях войны.

Об этом говорится в объяснении правозащитников на портале "Бесплатная юридическая помощь".

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Как объясняют юристы, родные погибших на войне защитников Украины имеют право на единовременное денежное пособие в размере 15 млн грн. При этом бойцы при жизни могут повлиять на то, кто и в каких долях получит выплаты.

Если нет личного распоряжения, то распределение средств между членами семьи произойдет по общим правилам.

По словам юристов, военнослужащему желательно составить личное распоряжение, которое подобно завещанию, однако оно не касается имущества, а исключительно денежной помощи.

При этом можно указать в личном распоряжении кого угодно, независимо от родственных или иных отношений. Так, если военнослужащий имеет семью, то ее члены получат право на часть средств.

По законодательству, независимо от содержания личного распоряжения право на 50% доли помощи при отсутствии распоряжения предоставляется:

детям военного;

его совершеннолетним нетрудоспособным детям;

нетрудоспособной вдове (вдовцу);

нетрудоспособным родителям.

Как военному составить личное распоряжение

Юристы отмечают, что написать и заверить личное распоряжение боец может как у нотариуса, так и у командира воинской части.

Оригиналы таких распоряжений должны храниться в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в личных делах военнослужащих, а копии выдают на руки бойцам.

"Всем, кому стало известно содержание личного распоряжения, запрещено его разглашать", — отмечают правозащитники.

В то же время, после составления личного распоряжения изменить его будет невозможно, однако разрешается написать новое. При этом каждое новое распоряжение будет отменять предыдущее.

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