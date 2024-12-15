Льготы и выплаты для лиц с инвалидностью III группы в Украине в 2025 году

Лицо с инвалидностью. Фото иллюстративное: Pexels

Лица с инвалидностью имеют право на льготы, определяемые их группой инвалидности. Однако на выплату влияет то, работает ли человек.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью III группы в 2025 году.

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Выплаты для лиц с инвалидностью III группы

Для лиц с инвалидностью с детства выплата составляет 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для тех, кто получил инвалидность до 18 лет, выплата составляет 70% от прожиточного минимума.

Минимальные выплаты

Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от их трудового статуса:

для неработающих лиц выплата составляет 2 520 гривен;

для работающих — 2 093 гривен.

Льготы

Лица с инвалидностью III группы имеют право на ряд льгот:

при трудоустройстве не обязаны проходить испытательный срок;

отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 дней в году;

дополнительный отпуск с сохранением заработной платы — 14 дней в году;

два дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.

Льготы в сфере образования:

студенты с инвалидностью III группы, которые получили стипендию, продолжают получать ее в полном объеме;

абитуриенты с высокими баллами могут быть зачислены вне конкурса;

дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, имеют право на бесплатное обучение в творческих учебных заведениях.

Медицина:

лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских изделий, в частности протезов зубов;

они могут получить средства, необходимые для реабилитации;

при наличии медицинского заключения возможно получение льготных условий для приобретения кресла с электроприводом.

Напомним, украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на различные льготы и выплаты от государства.

Также с января 2025 года в Украине заработает новый подход к установлению инвалидности.