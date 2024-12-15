Льготы и выплаты для лиц с инвалидностью III группы в Украине в 2025 году

Лица с инвалидностью III группы — какие льготы будут в 2025 году
Лица с инвалидностью имеют право на льготы, определяемые их группой инвалидности. Однако на выплату влияет то, работает ли человек.
В Пенсионном фонде Украины объяснили, какие льготы предусмотрены для лиц с инвалидностью III группы в 2025 году.
Выплаты для лиц с инвалидностью III группы
Для лиц с инвалидностью с детства выплата составляет 60% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Для тех, кто получил инвалидность до 18 лет, выплата составляет 70% от прожиточного минимума.
Минимальные выплаты
Минимальные выплаты для лиц с инвалидностью III группы зависят от их трудового статуса:
- для неработающих лиц выплата составляет 2 520 гривен;
- для работающих — 2 093 гривен.
Льготы
Лица с инвалидностью III группы имеют право на ряд льгот:
- при трудоустройстве не обязаны проходить испытательный срок;
- отпуск без сохранения заработной платы сроком до 30 дней в году;
- дополнительный отпуск с сохранением заработной платы — 14 дней в году;
- два дня дополнительного отпуска к стандартному ежегодному отпуску.
Льготы в сфере образования:
- студенты с инвалидностью III группы, которые получили стипендию, продолжают получать ее в полном объеме;
- абитуриенты с высокими баллами могут быть зачислены вне конкурса;
- дети с инвалидностью III группы, которые имеют особые таланты, имеют право на бесплатное обучение в творческих учебных заведениях.
Медицина:
- лицам с инвалидностью III группы предоставляются льготы на получение медицинских изделий, в частности протезов зубов;
- они могут получить средства, необходимые для реабилитации;
- при наличии медицинского заключения возможно получение льготных условий для приобретения кресла с электроприводом.
Напомним, украинцы, получившие инвалидность в результате войны, имеют право на различные льготы и выплаты от государства.
Также с января 2025 года в Украине заработает новый подход к установлению инвалидности.
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