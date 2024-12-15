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Особи з інвалідністю III групи — які пільги будуть в 2025

15 грудня 2024 18:33
Аркадій Пастула - Редактор
Пільги та виплати для осіб з інвалідністю III групи в Україні у 2025 році
Особа з інвалідністю. Фото ілюстративне: Pexels
Аркадій Пастула - Редактор

Особи з інвалідністю мають право на пільги, що визначаються їх групою інвалідності. Однак на виплату впливає те, чи працює людина.

У Пенсійному фонді України пояснили, які пільги передбачені для осіб з інвалідністю III групи у 2025 році.

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Виплати для осіб з інвалідністю III групи

Для осіб з інвалідністю з дитинства виплата складає 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для тих, хто отримав інвалідність до 18 років, виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.

Мінімальні виплати

Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи залежать від їхнього трудового статусу:

  • для непрацюючих осіб виплата становить 2 520 гривень;
  • для працюючих —  2 093 гривень.

Пільги

Особи з інвалідністю III групи мають право на ряд пільг:

  • при працевлаштуванні не зобов'язані проходити випробувальний термін;
  • відпустка без збереження заробітної плати на термін до 30 днів на рік;
  • додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати – 14 днів на рік;
  • два дні додаткової відпустки до стандартної щорічної відпустки.

Пільги у сфері освіти:

  • студенти з інвалідністю III групи, які отримали стипендію, продовжують отримувати її в повному обсязі;
  • абітурієнти з високими балами можуть бути зараховані поза конкурсом;
  • діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, мають право на безкоштовне навчання у творчих навчальних закладах.

Медицина:

  • особам з інвалідністю III групи надаються пільги на отримання медичних виробів, зокрема протезів зубів;
  • вони можуть отримати засоби, необхідні для реабілітації;
  • за наявності медичного висновку можливе отримання пільгових умов для придбання крісла з електроприводом.

Нагадаємо, українці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на різноманітні пільги та виплати від держави.

Також з січня 2025 року в Україні запрацює новий підхід до встановлення інвалідності. 

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