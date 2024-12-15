Пільги та виплати для осіб з інвалідністю III групи в Україні у 2025 році

Особи з інвалідністю III групи — які пільги будуть в 2025
Особи з інвалідністю мають право на пільги, що визначаються їх групою інвалідності. Однак на виплату впливає те, чи працює людина.
У Пенсійному фонді України пояснили, які пільги передбачені для осіб з інвалідністю III групи у 2025 році.
Виплати для осіб з інвалідністю III групи
Для осіб з інвалідністю з дитинства виплата складає 60% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Для тих, хто отримав інвалідність до 18 років, виплата становить 70% від прожиткового мінімуму.
Мінімальні виплати
Мінімальні виплати для осіб з інвалідністю III групи залежать від їхнього трудового статусу:
- для непрацюючих осіб виплата становить 2 520 гривень;
- для працюючих — 2 093 гривень.
Пільги
Особи з інвалідністю III групи мають право на ряд пільг:
- при працевлаштуванні не зобов'язані проходити випробувальний термін;
- відпустка без збереження заробітної плати на термін до 30 днів на рік;
- додаткова відпустка зі збереженням заробітної плати – 14 днів на рік;
- два дні додаткової відпустки до стандартної щорічної відпустки.
Пільги у сфері освіти:
- студенти з інвалідністю III групи, які отримали стипендію, продовжують отримувати її в повному обсязі;
- абітурієнти з високими балами можуть бути зараховані поза конкурсом;
- діти з інвалідністю III групи, які мають особливі таланти, мають право на безкоштовне навчання у творчих навчальних закладах.
Медицина:
- особам з інвалідністю III групи надаються пільги на отримання медичних виробів, зокрема протезів зубів;
- вони можуть отримати засоби, необхідні для реабілітації;
- за наявності медичного висновку можливе отримання пільгових умов для придбання крісла з електроприводом.
Нагадаємо, українці, які отримали інвалідність внаслідок війни, мають право на різноманітні пільги та виплати від держави.
Також з січня 2025 року в Україні запрацює новий підхід до встановлення інвалідності.
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