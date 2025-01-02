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Основные финансовые показатели 2025 — что должны знать украинцы

2 января 2025 13:23
Елизавета Супивская - редактор
Минимальная зарплата, прожиточный минимум и налоги – что будет в 2025 году
Украинские купюры в кошельке. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

В Украине изменилось много финансовых показателей с января 2025, поскольку они привязаны к размеру минимальной заработной платы по состоянию на начало календарного года. Плюс для физических лиц-предпринимателей ввели новые налоги, что также повлияет на доходы представителей бизнеса.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, о каких важных показателях 2025 года нужно знать всем украинцам.

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Что будет с зарплатой и налогами

Согласно Государственному бюджету на 2025 год, размер минимальной зарплаты не изменился — 8 000 грн. Прожиточный минимум для трудоспособных лиц составляет 3 028 грн. Эти два показателя являются самыми важными, поскольку влияют на налоговые ставки, годовые лимиты дохода ФЛП упрощенной системы, размер единого социального взноса и т.п. В 2025 году налоговая нагрузка составит:

  • ставка единого налога 1 группы — 302,80 грн (10% от прожиточного минимума);
  • ставка единого налога 2 группы — 1 600 грн (20% от минимальной зарплаты);
  • военный сбор для представителей 1, 2 и 4 группы — 800 грн (10% от минимальной зарплаты);
  • военный сбор для представителей 3 группы — 1% от дохода;
  • единый социальный взнос — минимум 1 760 грн (22% от минимальной зарплаты);
  • максимальная сумма ЕСВ — 35 200 грн (20 МЗП * 0,22);
  • налоговая социальная льгота — 1 514 грн (50% от прожиточного минимума);
  • предельный доход для применения налоговой социальной льготы — 4 240 грн.

Что касается годового лимита дохода, то для ФЛП 1 группы упрощенной системы действует размер 1 336 000 грн (167 минимальных зарплат). У представителей 2 группы единого налога лимит составляет 6 672 000 грн (834 МЗП), у 3 группы — 9 336 000 грн (1 167 минимальных зарплат). В случае превышения годовой суммы предпринимателям придется платить штрафы и переводиться либо на другую группу, либо на общую систему налогообложения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в 2025 году финансы украинцев ждут серьезные вызовы. Эксперты прогнозируют удорожание американской валюты и повышение цен на товары/услуги. Также не исключено, что в течение следующих 12 месяцев пересмотрят налоговую загрузку, хотя власти обещают больше не трогать ставки.

Также мы писали, что украинцы могут в течение года перейти на другую систему налогообложения или группу. Для этого нужно не иметь налоговых долгов и не превышать годовой лимит дохода. Чтобы стать плательщиком 4 группы, необходимо выращивать сельскохозяйственную продукцию.

ФЛП налоги деньги минимальная зарплата финансы

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