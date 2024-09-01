Клиентке Ощадбанка не выдали наследство — какие причины

Отделение банка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Женщина обратилась в Ощадбанк за получением наследства со счета умершей на сумму 45 963 долларов. Однако банк выдал эти средства другому человеку.

Об этом говорится в решении Печерского районного суда Киева.

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Детали дела

30 августа 2013 женщина открыла текущий счет в иностранной валюте в Ощадбанке. На 19 мая 2017 года на счету оставалось 45 963 долларов. 11 января 2019 она составила завещание на все свое имущество, которое ей будет принадлежать на момент смерти. Наследство было оформлено 12 декабря 2020, а другое лицо, в пределах шестимесячного срока, приняло наследство подала заявление нотариуса о принятии наследства, и нотариус завел наследственное дело 29 апреля 2021 года.

Нотариус получил информацию, что на счете, указанном по наследственному делу, оставалось лишь 3,89 доллара, хотя раньше на нем было более 45 тысяч долларов. Нотариус выдал свидетельство о праве на наследство 3 августа 2021 г., подтвердив, что на счете оставалась указанная сумма. 5 ноября 2021 Ощадбанк сообщил, что полиция начала уголовное производство по завладению средствами со счета умершей.

Ощадбанк сообщил, что лицо, которое 28 января 2021 обратилось за выдачей средств со счета умершей клиентки, было идентифицировано и верифицировано в соответствии с действующим законодательством Украины на основе предъявления паспорта гражданина Украины.

Решение суда

Суд удовлетворил иск женщины, признав за ней право собственности на 43 960 долларов, которые на момент открытия наследства хранились на счете в Ощадбанке. Банк обязали выполнить условия договора и отнести эту сумму на счет, а также вернуть средства законному получателю.

Что еще стоит знать

Напомним, мужчина потерял 39 713 гривен со счета и обратился в Ощадбанк с просьбой вернуть средства, указывая на мошенничество. Однако банк отказал, ссылаясь на то, что сделки были выполнены через "Ощад 24/7" с использованием правильных всех необходимых реквизитов.

Мы также писали, что украинцы продолжают выражать недовольство обслуживанием в государственном Ощадбанке, пытаясь повлиять на качество его работы. Один из пользователей поделился своим негативным опытом закрытия карточного счета, назвав процесс "адскими мучениями от Ощадбанка".