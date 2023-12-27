Тарифы Ощадбанка изменились — какие правила действуют в декабре

Банковская карта в руках. Фото: oschadbank.ua

Государственное финучреждение "Ощадбанк" в декабре 2023 года обновило некоторые карточные тарифы для граждан. Теперь действуют более лояльные правила.

Об этом рассказали в филиале Донецкого областного управления АО "Ощадбанк".

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Как изменились тарифы Ощад в декабре

По словам представителей госфинучреждения, в начале зимы произошли изменения по карточным тарифам для физических лиц. Теперь внутренние денежные переводы между банковскими картами Ощадбанка бесплатны.

"С декабря Ощадбанк меняет карточные тарифы на переводы средств, предоставление выписок и других услуг", — говорится в сообщении.

Речь идет об отмене комиссии за р2р-переводы для карт эмитированных в ТП "Зарплатный" через онлайн-банкинг Ощад 24/7 на другие платежные карты банка.

Как отметили в финучреждении, тарифы для клиентов стали более лояльны. В частности, ранее клиентам, осуществляющим денежные переводы с карты на карту в Ощад24 приходилось платить по 3 гривны за каждый подобный платеж, то есть к любой переведенной сумме каждый раз плюсовалась дополнительно комиссия. В декабре текущего года такие услуги для держателей карт Ощадбанка бесплатны.

В банке отметили, что финучреждение считается социальным, именно его услугами пользуется очень много граждан, поэтому такие изменения только подтвердили этот статус.

Что еще стоит знать

Напомним, ранее в Ощадбанке напомнили о возможностях, предоставляемых банком для своих клиентов. В частности, можно воспользоваться важной услугой, которая позволит приобрести подарки для близких к рождественско-новогодним праздникам.

Также мы писали, что Ощадбанк оценил результаты работы специализированной платформы по поддержке предпринимателей, запущенной в 2023 году. В частности, с помощью ОщадБизнес теперь можно оперативно подать заявку на финансирование.