Ощадбанк начислит на карту до 1 000 грн за платежи: кто получит
Клиенты государственного финансового учреждения "Ощадбанк" могут принять участие в новой акционной программе с розыгрышем кэшбэка до 10% за определенные платежи. Получить вознаграждение можно при соблюдении всего нескольких условий до 30 сентября 2026 года.
О том, как получить кэшбэк от банка, рассказывает издание Новини.LIVE.
Кому Ощадбанк может предоставить денежное вознаграждение
Как сообщили в финучреждении, речь идет о новой кэшбэк-программе, которую реализуют совместно Ощадбанк и международная платежная система Mastercard.
В ее рамках предусмотрено предоставление денежных компенсаций владельцам платежных карт Mastercard при покупке авиабилетов.
Согласно условиям программы, денежное вознаграждение в виде 10% кэшбэка будет выплачиваться за покупку билета одной из авиакомпаний-партнеров на официальных сайтах и в официальных приложениях:
- Wizz Air;
- Ryanair;
- FlyOne;
- HiSky/HiSky Europe;
- Flydubai;
- EasyJet;
- WestJet;
- LOT Polish Airlines.
При этом на одну карту Mastercard в течение всего периода действия акции банк начислит ограниченную максимальную сумму. До окончания срока действия акции владелец карты сможет получить эквивалент до 20 евро в гривнах (с учетом налогов).
"До 30 сентября 2026 года покупайте авиабилеты определенных авиакомпаний и получайте 10% кэшбэка. Максимальная сумма кэшбэка — 1 000 грн на одну карту в течение действия акции... Путешествуйте чаще и получайте больше преимуществ с Mastercard World Elite от Ощадбанка", — говорится в сообщении.
Как получить кэшбэк в размере 10% от Ощадбанка
Клиенты, желающие принять участие в акционной программе, должны выполнить несколько условий. Если участник соблюдет правила программы, то возврат средств отразится на соответствующем счете. А именно необходимо:
- Зарегистрировать карту Mastercard World Elite от Ощадбанка на сайте;
- Заполнить все поля формы и нажать кнопку "Подключить";
- Оплатить зарегистрированной картой авиабилеты на официальном сайте/в мобильном приложении одной из авиакомпаний-партнеров;
- Получить 10% кэшбэка на зарегистрированную карту в течение 10 дней.
Программа действует в отношении расходов, совершенных в любой валюте, однако для операций в валюте, отличной от гривны, сумма кэшбэка будет рассчитана исходя из суммы операции, конвертированной в евро по курсу Mastercard, а затем конвертированной по официальному курсу НБУ, действующему на дату начисления кэшбэка.
В банке отметили, что акция будет действовать до 30 сентября 2026 года или до момента исчерпания бюджета, предусмотренного для начисления кэшбэка. Программа ограничена квотой: сумма, выделенная на программу и кэшбэки по ней, составляет эквивалент 44 800 евро в гривнах. Таким образом, действие программы закончится, когда квота будет исчерпана.
Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Ощадбанке назвали причины, по которым возможны отклонения платежей, осуществленных с помощью платежных карт. В частности, одним из факторов отмены транзакций может быть лимит НБУ на переводы. Всего существует восемь основных причин для таких отказов.
Также Новини.LIVE писали об актуальных ограничениях на проведение онлайн-операций в Ощадбанке в августе. Действие таких требований продиктовано постановлением НБУ. Нормы документа предусматривают усиленную аутентификацию для защиты платежей с целью снижения рисков мошенничества. Клиенты должны соблюдать как минимум два независимых элемента защиты.
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