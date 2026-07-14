Ощадбанк может заблокировать пенсионные счета: пять причин

Пожилой мужчина, банковская карта и деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Государственное финансовое учреждение "Ощадбанк" может блокировать счета граждан пожилого возраста в рамках установленных норм действующего законодательства. Известно, по каким причинам пенсионные счета могут подпасть под ограничения и как получить разрешение на использование месячного лимита.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

По каким основаниям Ощадбанк может блокировать пенсии

Согласно действующим правилам, банк может заблокировать пенсионные выплаты даже пожилым людям, поскольку они получают средства от Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на обычные карточные счета без специального назначения.

Представители банка пояснили, что речь идет о простых картах, а потому 100% суммы на любых счетах владельца могут подлежать аресту и блокировке для взыскания необходимой суммы средств.

Согласно закону "Об органах и лицах, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и решений других органов", аресты на средства должников налагаются в рамках исполнительного производства.

Среди ключевых оснований для ареста счетов:

Задолженность по кредитам; Неуплата алиментов; Задолженность по налоговым обязательствам; Задолженность по оплате коммунальных услуг; Открытые уголовные дела в связи с финансовыми махинациями.

Как частично снять блокировку средств в Ощадбанке

В соответствии с законодательством, гражданам может предоставляться доступ к части средств арестованного счета.

Речь идет об использовании лимитированной суммы, ограниченной двумя минимальными зарплатами на начало календарного года. В 2026 году можно использовать 17 294 грн, ведь "минималка" составляет 8 647 грн.

На основании постановления о частичном снятии ареста со счетов финансовое учреждение обязано обеспечить возможность доступа к лимитированной сумме.

Для того, чтобы должник мог ежемесячно пользоваться частью арестованных средств, необходимо:

написать заявление в исполнительную службу, наложившую арест;

указать номер счета и название банка, в котором открыт счет;

попросить определить счет для доступа к средствам.

В банке сообщили, что после получения постановления от исполнительной службы — его рассмотрение и снятие блокировки с части средств счета произойдет в порядке очереди.

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