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Оплата онлайн-труда выросла — кто получает на 20% больше

1 января 2025 14:30
Ксения Симонова - Редактор
Работа в Украине — сколько платят за дистанционный труд в 2025 году
Женщина за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Дистанционная работа в Украине не только не теряет свою популярность, но и оплачивается работодателями каждый год значительно выше. Только за последний год средняя заработная плата за такой труд выросла на 20%, до 29 тыс. гривен.

Об этом свидетельствует информация на одном из сайтов по поиску работы.

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По состоянию на начало января 2025 года, на кадровых порталах работодатели ищут на дистанционную работу самых разных специалистов. А заработные платы выросли больше всего у менеджеров и дизайнеров.

 

зарплаты
Графика. Источник: Work.ua

Претендентам предлагается зарабатывать от 20 тыс. гривен и выше. В частности, менеджерам по продажам IT-продукта платят 25 тыс. —60 тыс. грн, репетиторам английского для детей — 15 тыс. — 30 тыс. грн, специалистам по телемаркетингу — 21 тыс. — 45 тыс. грн, рекрутерам в ВСУ (226 отдельный батальон 127 ОБр Сухопутных Войск ОК Север) — 50 тыс. — 70 тыс. грн.

Такие специалисты могут работать на таких должностях со средними зарплатами:

  • Менеджер по продажам — 30 тыс. гривен (+20%);
  • Менеджер по работе с клиентами — 27 тыс. гривен (+20%);
  • SMM-менеджер — 25 тыс. гривен (+16%);
  • Маркетолог — 35 тыс. гривен (+21%);
  • Оператор call-центра — 20 тыс. гривен (+13%);
  • Дизайнер — 30 тыс. гривен (30%);
  • Учитель английского — 22,5 тыс. гривен (+13%);
  • Офис-менеджер — 22,5 тыс. гривен (+29%);
  • Рекрутер — 27,5 тыс. гривен (+22%);
  • Интернет-маркетолог — 35 тыс. гривен (+27%);
  • Менеджер по закупкам — 43,4 тыс. гривен (+16%);
  • Менеджер проектов — 35 тыс. гривен (+17%);
  • Специалист технической поддержки — 26 тыс. гривен (+8%);
  • Контент-менеджер — 20 тыс. гривен (+21%).

 

зарплаты
Статистика. Источник: Work.ua

Спрос на работу онлайн во время войны

Вакансий такого вида работы стало несколько меньше, чем в прошлом году, однако уровень спроса на таких специалистов все равно выше, чем было до войны, в период пандемии коронавируса.

 

вакансии 2025
Статистика. Источник: Work.ua

Напомним, минимальную работу в 2024 году повышали дважды. Однако неизвестно, будет ли такая тенденция сохранена в 2025 году, однако кое-кто сможет получить 13-ю зарплату.

Также мы рассказывали, что работодатели предлагают разную работу на фоне нехватки кадров во время военного положения. В частности, в ряде областей есть предложения для работников на должности в правоохранительных органах.

зарплаты работа рынок труда вакансии работодатели

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