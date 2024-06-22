Пенсии станут больше — кто из украинцев получит выплаты от ООН

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) сообщает о возможности для пожилых людей получить дополнительную денежную помощь. В рамках программы от ООН выплаты предоставят пенсионерам, проживающим на территориях активных или вероятных боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба ПФУ в Telegram-канале.

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Кто получит дополнительную денежную помощь

Право на дополнительную денежную помощь в рамках реализации проекта имеют люди пенсионного возраста, отвечающие следующим условиям:

пенсия в размере не более 3250 грн (вместе с надбавками, повышениями, дополнительными пенсиями, целевой денежной помощью, суммой индексации, ежемесячной компенсационной выплатой, ежемесячной компенсацией в случае потери кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, других доплат, установленных законодательством);

проживание на территории активных/возможных боевых действий (согласно перечню, определенному приказом Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий от 22 декабря 2022 г. № 309);

не имели с 1 марта 2023 года дополнительных материальных выплат от различных международных организаций/выплат на проживание переселенцам, согласно постановлению Кабинета Министров от 20 марта 2022 № 332 "Некоторые вопросы выплаты пособия на проживание внутренне перемещенным лицам".

Однако выплата дополнительной денежной помощи может быть прекращена в случае, если пенсионер впоследствии не будет соответствовать хотя бы одному из вышеуказанных условий.

В каких регионах доступна помощь

Выплату материальной помощи от ВПП ООН предоставляют пенсионерам, проживающим в таких областях, где продолжаются активные или возможные военные действия:

Днепропетровская;

Донецкая;

Запорожская;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Харьковская;

Херсонская;

Черниговская.

Как будет происходить начисление помощи

Выплату дополнительной денежной помощи будут осуществлять:

на банковскую карту путем перечисления денег;

через отделение АО "Укрпочта".

Инфографика. Источник: ПФУ

Что еще стоит знать

Напомним, физические лица в Украине, занимающиеся предпринимательской деятельностью, имеют возможность выйти на пенсию по достижении пенсионного возраста. Размер пенсионных выплат для таких лиц зависит от продолжительности страхового стажа и суммы уплаченных пенсионных взносов.

Также мы писали, что некоторым гражданам в Украине не отнесут часть трудового стажа для получения пенсии. Это касается украинцев, работавших в Российской Федерации.