Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Субсидии без очередей — как подать заявление через "Дію" arrow

Субсидии без очередей — как подать заявление через "Дію"

19 ноября 2024 09:09
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Субсидия через "Дію" — как оформить и какие документы нужны
Украинские гривны. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Граждане, которые все еще не получают субсидию, но желают ее оформить, могут сделать это на портале "Дія". Теперь не нужно посещать ЦНАП, писать заявления, подавать копии документов, сидеть в очередях и заниматься излишней бюрократией. Все можно сделать через интернет.

О том, как оформить субсидию не выходя из дома, рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Как подать заявление на субсидию через "Дію"

Первое, что нужно сделать, — зайти на портал diia.gov.ua и авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID. В меню выберите раздел "Пенсии, льготы и помощь", а затем — "Заявление на субсидию".

Далее следует заполнить заявление. В нем указывается адрес, для которого оформляется субсидия, наличие задолженностей за коммунальные услуги, а также избираемые услуги, на которые требуется помощь. Дополнительно следует отметить:

  • информацию о счетчиках (при наличии);
  • номер лицевого счета и имя поставщика услуг;
  • данные о доходах всех членов домохозяйства, проживающих по указанному адресу (кроме тех, чья информация есть в госреестрах);
  • информацию о транспортных средствах, имуществе, покупке валюты, а также депозитных счетах, если их сумма превышает 100 тысяч гривен.
  • данные об алиментах (если есть), недвижимости и оплаченных услугах.

Когда заявление будет полностью заполнено, необходимо выбрать удобный вариант получения выплат: банковскую карту или отделение "Укрпочты". При необходимости можно загрузить скан-копии или фото дополнительных документов, например:

  • справку о доходах, если они не зафиксированы в госреестрах;
  • договор аренды жилья;
  • документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства и т.п.

Осталось все тщательно проверить, подписать и отправить. Заявление автоматически будет передано в Пенсионный фонд Украины. Если вам понадобится дополнительная информация, вы получите уведомление.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что некоторые украинцы имеют законную возможность не платить за коммунальные услуги. Эти льготы предусмотрены для пенсионеров, работавших в отдельных должностях и проживающих в селах.

Также мы рассказывали, что тем, у кого расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, предоставляется субсидия. В то же время, существует риск потери права на помощь для определенных категорий граждан.

коммунальные услуги субсидии Дія помощь социальная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

10:10 Экс-глава Еврокомиссии предложил формат вступления Украины в ЕС

10:04 Секретный трюк — как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

09:47 В Одессе ребенок чуть не сжег квартиру — подробности

09:45 Силы обороны ударили по военному арсеналу РФ, — Генштаб

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:42 Ночная атака дронов — сколько беспилотников сбила ПВО

09:35 Зеленский показал, как Украина выстояла 1000 дней войны

09:30 В ВСУ показали, как ликвидировали оккупанта на фронте — видео

09:30 В ВСУ раскритиковали идею тотальной мобилизации

09:24 В Киеве мужчина пытался ограбить риелтора — решение суда

10:10 Экс-глава Еврокомиссии предложил формат вступления Украины в ЕС

10:04 Секретный трюк — как скрыть фактическое местонахождение на iPhone

09:47 В Одессе ребенок чуть не сжег квартиру — подробности

09:45 Силы обороны ударили по военному арсеналу РФ, — Генштаб

09:42 Ночная атака дронов — сколько беспилотников сбила ПВО

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

09:35 Зеленский показал, как Украина выстояла 1000 дней войны

09:30 В ВСУ показали, как ликвидировали оккупанта на фронте — видео

09:30 В ВСУ раскритиковали идею тотальной мобилизации

09:24 В Киеве мужчина пытался ограбить риелтора — решение суда

09:20 По 40 атак в сутки — в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

08:16 Тысяча дней войны — сколько журналистов погибло от террора РФ

06:40 В Украине растет стоимость алюминия — цены на цветные металлы

06:30 Цены на ячмень продолжают расти — сколько стоят зерновые

06:15 Финансовая помощь Украине — что изменилось за 1000 дней войны

05:23 Что можно купить на 100 евро — рост курса валют во время войны

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

04:06 Кровавые последствия — масштабные обстрелы РФ с начала войны

00:25 Тысяча дней войны — какие выплаты получали украинцы

17 ноября 2024

22:13 Одесса сквозь боль и руины — 1000 дней войны глазами Новини.LIVE

15 ноября 2024
Эксклюзив

12:12 Насколько реальны выборы в Украине в мае — кто может повлиять

06:40 Стоимость латуни в Украине — цены за 1 кг лома в ноябре

Text

09:56 В Третий ОШБр назвали отличие дронов Украины и России

Text

08:00 Зеленский на передовой и 1000 дней войны — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2024
Text

23:15 В следующем году бюджет на армию будет меньше нынешнего

Text

22:20 Нардеп сообщил, какие законы первые на рассмотрение в Раде

Text

20:51 Южанина сделала заявление о возможном испытании для бюджета

Text

17:50 Визит Зеленского в Покровск и обращение Дуды — эфир Вечір.LIVE

Text

13:02 Мирный план Эрдогана и удары ATACMS — эфир День.LIVE

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине - 80x80

Чем заменить дрова — цены на уголь и топливные брикеты в Украине

Text

12:20 Попенко назвал, сколько времени нужно на восстановление энергии

Text

11:22 Рябцев спрогнозировал, когда в Киеве отменят отключение света

Text

11:12 Спикер ОВА сказал, что вчера спасло Запорожье от разрушений

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

8 ноября 2024

02:49 Си Цзиньпин сделал Трампу предупреждение — о чем они говорили

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

9 ноября 2024

18:12 Глава МСЭК Крупа объяснила, почему в ее доме было столько денег

11 ноября 2024

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

8 ноября 2024

08:38 "Тысяча Зеленского" — как получить деньги пенсионерам

11 ноября 2024

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025