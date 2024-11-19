Субсидия через "Дію" — как оформить и какие документы нужны

Украинские гривны. Фото: Pixabay

Граждане, которые все еще не получают субсидию, но желают ее оформить, могут сделать это на портале "Дія". Теперь не нужно посещать ЦНАП, писать заявления, подавать копии документов, сидеть в очередях и заниматься излишней бюрократией. Все можно сделать через интернет.

О том, как оформить субсидию не выходя из дома, рассказывают Новини.LIVE.

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Как подать заявление на субсидию через "Дію"

Первое, что нужно сделать, — зайти на портал diia.gov.ua и авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID. В меню выберите раздел "Пенсии, льготы и помощь", а затем — "Заявление на субсидию".

Далее следует заполнить заявление. В нем указывается адрес, для которого оформляется субсидия, наличие задолженностей за коммунальные услуги, а также избираемые услуги, на которые требуется помощь. Дополнительно следует отметить:

информацию о счетчиках (при наличии);

номер лицевого счета и имя поставщика услуг;

данные о доходах всех членов домохозяйства, проживающих по указанному адресу (кроме тех, чья информация есть в госреестрах);

информацию о транспортных средствах, имуществе, покупке валюты, а также депозитных счетах, если их сумма превышает 100 тысяч гривен.

данные об алиментах (если есть), недвижимости и оплаченных услугах.

Когда заявление будет полностью заполнено, необходимо выбрать удобный вариант получения выплат: банковскую карту или отделение "Укрпочты". При необходимости можно загрузить скан-копии или фото дополнительных документов, например:

справку о доходах, если они не зафиксированы в госреестрах;

договор аренды жилья;

документы, подтверждающие сложные жизненные обстоятельства и т.п.

Осталось все тщательно проверить, подписать и отправить. Заявление автоматически будет передано в Пенсионный фонд Украины. Если вам понадобится дополнительная информация, вы получите уведомление.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что некоторые украинцы имеют законную возможность не платить за коммунальные услуги. Эти льготы предусмотрены для пенсионеров, работавших в отдельных должностях и проживающих в селах.

Также мы рассказывали, что тем, у кого расходы на коммунальные услуги превышают установленный обязательный платеж, предоставляется субсидия. В то же время, существует риск потери права на помощь для определенных категорий граждан.