Оформление пенсии через Ощадбанк: как не потерять 20% выплаты

Пожилые люди, банк. Фото: Magnific, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В государственном финансовом учреждении "Ощадбанк" рассказали о правилах открытия пенсионных карт для получения выплат в стране и за рубежом в 2026 году. Также гражданам перечислили типичные ошибки, из-за которых Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может назначить меньшие выплаты или полностью отказать.



Об этом сообщает издание Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

Как в Ощадбанке открыть пенсионную карту и типичные ошибки

По информации банка, для того чтобы начать получать пенсию на банковскую карту Ощадбанка, необходимо лично обратиться в отделение. Это нужно, поскольку для зачисления пенсионных выплат закон требует физической идентификации граждан.

Сделать это можно в любом отделении банка, сообщив менеджеру о необходимости оформления счета для получения пенсии. Гражданину нужно выполнить следующие шаги:

предъявить оригинал паспорта;

идентификационный код;

заполнить и подписать заявление на открытие счета;

оформить мгновенную или персонализированную карту;

получить справку с банковскими реквизитами IBAN для ПФУ.

Далее представитель Ощадбанка самостоятельно передаст в фонд заявление на начисление пенсии вместе с реквизитами карты.

Соответствующая процедура также доступна онлайн на портале электронных услуг ПФУ в личном кабинете. Кроме того, оформить пенсию можно в любом сервисном центре фонда.

Также в банке назвали распространенные ошибки, из-за которых Пенсионный фонд может назначить меньший размер пенсии или вообще отказать в оформлении.

Для ускорения процедуры начисления выплат необходимо тщательно подойти к подготовке документов и избегать следующих ошибок:

Непредставление полного пакета документов, в частности отсутствие выписки из реестра к ID-карте или справки о заработной плате. Отсутствие банковских реквизитов или допущение ошибок при заполнении заявления. Непредоставление справки о доходах до 2000 года, что может сократить сумму пенсионных выплат на 10–20%. Пропуска предельного срока подачи заявления на назначение пенсии по возрасту, из-за чего можно лишиться выплат за три месяца.

Как пояснили в банке, граждане должны соблюдать четкие сроки для обращения за назначением пенсии, ведь существует риск потери выплат в первые месяцы.

Согласно действующим правилам, заявление о назначении пенсии по возрасту граждане обязаны подавать в течение трех месяцев с даты достижения пенсионного возраста. При таких условиях выплаты будут начисляться со дня, следующего за датой рождения, то есть первые месяцы будут полностью компенсированы. Если пропустить этот срок, то пенсия будет назначена только со дня обращения, а выплаты за предыдущие месяцы будут утрачены.

Также важно учитывать, что раньше всего подать документы граждане могут только за один месяц до достижения пенсионного возраста.

Можно ли оформить пенсию за границей в 2026 году

По данным банка, граждане, находящиеся за рубежом, могут оформить пенсионные выплаты через официальный портал электронных услуг Пенсионного фонда.

Также можно подать стандартный перечень документов через дипломатические учреждения в стране пребывания или по почте.

В частности, для дистанционной подачи заявления можно воспользоваться квалифицированной электронной подписью КЭП или "Дія. Підписом". При этом важно предварительно открыть счет для соцвыплат в украинском банке.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что клиентам Ощадбанка доступна возможность принять участие в акционной программе, предусматривающей предоставление скидок до 50% на некоторые услуги. Согласно правилам, речь идет о максимальной сумме скидки до 10 евро (в национальной валюте около 500 грн). Такая акция распространяется на некоторые виды перевозок.

Еще Новини.LIVE писали о новой программе кэшбэка, которую Ощадбанк реализует совместно с международной платежной системой Mastercard. В ее рамках можно получить компенсацию за покупку авиабилетов. Согласно условиям, будут предоставлены денежные вознаграждения в виде 10% кэшбэка за покупку билета одной из авиакомпаний-партнеров банка.