Курс валют на сегодня, 8 августа — официальная цена покупки/продажи от НБУ

Официальный курс валют в Украине — НБУ зафиксировал падение доллара и евро сегодня
В четверг, 8 августа, курс доллара и евро в финучреждениях и обменниках несколько упал. В частности, незначительный регресс наблюдается и в отношении польского злотого.
Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины и мониторинговые каналы.
Курс НБУ на сегодня
Так, согласно официальным курсам иностранных валют, которые установил Нацбанк:
- доллар — 40,95 грн (-0,05);
- евро — 44,76 грн (-0,03);
- злотый — 10,37 грн (+0,07).
Курс обмена валют на сегодня
Согласно анализу сайта Kurs, в обменниках фиксируется незначительное падение доллара. В покупке валюта в среднем стоит 41,152 (-0,06), в продаже — 41,252 (-0,05). Стоимость евро в покупке составляет 44,947 (-0,02), а в продаже — 45,114 (-0,04).
ПриватБанк покупает доллар за 40,60 грн (-0,05), продает — 41,20 грн (-0,05). В свою очередь доллар при покупке в Райффайзен Банке стоит 40,80 (0,00), а при продаже — 41,180 (-0,01). Ощадбанк же покупает валюту за 40,80 (0,00), продает — за 41,40 (0,00).
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Прогноз по рынку валют
Аналитик Алексей Козырев прогнозирует, что курс доллара в Украине на этой неделе будет в пределах 40,80-41,75 грн/долл. в банках и 41,00-41,70 грн/долл. в обменниках.
"Котировки по наличному евро в банках будут в пределах коридора покупок и продаж от 44,00 до 45,50 грн. А в пунктах обмена валюты финкомпаний этот коридор ценников будет в пределах от 44,20 до 45,45", — отметил эксперт.
Он добавил, что НБУ продолжит активно продавать доллары на торгах, что повлияет на курс межбанка.
Напомним, что за прошлый месяц случились значительные колебания курса доллара, а 22 июля была зафиксирована рекордная стоимость валюты — 41,49 грн. Сейчас НБУ постепенно снижает курс, но какова будет цена до конца лета — вопрос.
В то же время глава комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что сейчас практически нет возможности прогнозировать курс гривны по отношению к доллару. Он объяснил это фактическим отсутствием курсовой политики НБУ.
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