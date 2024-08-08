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Офіційний курс валют в Україні — НБУ зафіксував падіння долара та євро сьогодні

8 серпня 2024 09:05
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Курс валют на сьогодні, 8 серпня — офіційна ціна купівлі/продажу від НБУ
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У четвер, 8 серпня, курс долара й євро у фінустановах та обмінниках дещо впав. Зокрема, незначний регрес спостерігається й щодо польського злотого.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України та моніторингові канали.

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Курс НБУ на сьогодні

Так, згідно з офіційними курсами іноземних валют, які встановив Нацбанк:

  • долар — 40,95 грн (-0,05);
  • євро — 44,76 грн (-0,03);
  • злотий — 10,37 грн (+0,07).
Який курс долара і євро сьогодні, 8 серпня
Динаміка курсу долара та євро. Скриншот із сайту НБУ

Курс обміну валют на сьогодні

Згідно з аналізом сайту Kurs, в обмінниках фіксується незначне падіння долара. У купівлі валюта в середньому коштує 41,152 (-0,06), у продажу — 41,252 (-0,05). Вартість євро в купівлі становить 44,947 (-0,02), а в продажу — 45,114 (-0,04).

ПриватБанк купує долар за 40,60 грн (-0,05), продає — 41,20 грн (-0,05). Своєю чергою долар під час покупки в Райффайзен Банку коштує 40,80 (0,00), а під час продажу — 41,180 (-0,01). Натомість Ощадбанк купує валюту за 40,80 (0,00), продає — за 41,40 (0,00).

Курс обміну валют на четвер, 8 серпня
Середньозважений готівковий курс валют у банках та пунктах обміну. Скриншот із сайту Minfin

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Прогноз щодо ринку валют

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що курс долара в Україні цього тижня буде в межах 40,80-41,75 грн/дол. в банках і 41,00-41,70 грн/дол. в обмінниках.

"Котирування за готівковим євро в банках будуть у межах коридору купівель і продажів від 44,00 до 45,50 грн. А в пунктах обміну валюти фінкомпаній цей коридор цінників буде в межах від 44,20 до 45,45", — зазначив експерт.

Він додав, що НБУ продовжить активно продавати долари на торгах, що вплине на курс міжбанку.

Нагадаємо, що за минулий місяць трапились значні коливання курсу долара, а 22 липня було зафіксовано рекордну вартість валюти — 41,49 грн. Нині НБУ поступово знижує курс, але якою буде ціна до кінця літа — питання.

Водночас голова комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що наразі практично немає можливості прогнозувати курс гривні щодо долара. Він пояснив це фактичною відсутністю курсової політики НБУ.

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