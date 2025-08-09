Единовременная помощь военным — в каких громадах можно получить до 50 тыс.грн

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцы, которые мобилизовались или заключили контракт с ВСУ, могут получить единовременную денежную помощь от местных общин. Выплаты варьируются от 10 000 до 50 000 в разных городах.

О том, где установлены единовременные выплаты и условия их получения, рассказали на портале "Ветеран".

Где и сколько могут получить военные

Местные власти самостоятельно устанавливают условия для оказания помощи военным. В частности учитывается время проживания в определенном регионе, пребывание на учете в определенном ТЦК или прикрепленность к конкретной воинской части.

В 2025 году программы поддержки мобилизованных и контрактников действуют в таких городах:

Киев — лица, которые мобилизовались или заключили контракт после 1 декабря 2023 года, находятся на воинском учете в районных ТЦК и СП Киева, могут получить ЕДП 50 тысяч гривен. Средства автоматически зачисляются на зарплатный счет военного или на "Карточку киевлянина". Львов — 50 тыс. гривен получают лица, подписавшие трехлетний контракт с в/ч десантно-штурмовых войск и военно-морских сил, при условии регистрации во Львовской ГТГ. Кроме того, во Львове действует "Комплексная программа социальной поддержки отдельных категорий граждан" — военные, которые подписали контракт в 2019-2021 годах, получают по 25 тыс. гривен единовременно. Ивано-Франковск — по 50 тыс.грн выплачивают военным, которые принимали/принимают непосредственное участие в боевых действиях, по 30 тыс.грн — тем, которые находятся на действительной военной службе (кроме срочной) в воинской части. Одесса — 20 тыс. грн могут получить мобилизованные украинцы или военнослужащие, которые подписали первый контракт с ВСУ. Главное условие — военный должен быть зарегистрирован в Одессе. Луцк — по 15 тыс. грн выплачивают жителям Луцка и окрестных сел, которые заключили контракты о прохождении военной службы. Ровно — военные, зарегистрированные в Ровно или поселке Квасилове, которые получили ранения или заболевания, получают 20 тыс. грн и 10 тыс. грн соответственно. Ужгород — жители Ужгорода и ВПЛ, которые в 2025-2027 заключили или заключат контракты с десантно-штурмовыми войсками и ВМС, получают по 50 тыс. грн. Военнослужащие других частей — по 10 тыс. грн. Тернополь — мобилизованные и контрактники, которые участвуют в боях с января 2024 года, могут получить по 10 тыс. грн на снаряжение. По 15 тыс. грн выплачивают военным, которые проходят лечение и реабилитацию. Главное условие — регистрация в местной общине. Черновцы — выплачивают по 4 тыс. грн семьям пленных, пропавших без вести и погибших военных — дополнительно к государственным льготам и пособиям. Такая помощь предусмотрена семьям, у которых есть дети до 18 лет (если они учатся в вузах — то до 23 лет), и которые минимум год зарегистрированы в Черновцах. Чернигов — мобилизованные военнослужащие, которые зарегистрированы в городе, могут получить 20 тыс. грн. Полтава — мобилизованным и демобилизованным, зарегистрированным в Полтавской общине, выплачивают по 10 тыс. грн. Черкассы — семьям погибших военных, погибших из-за травм или заболеваний, полученных на службе, выплачивают по 155 тыс. грн. Члены добровольческого формирования Черкасской территориальной общины, которые выполняют боевые распоряжения по обороне и охране отдельных объектов, могут получить по 30 тыс. грн. Кропивницкий — военные, которые имеют ранения, могут получить из городского бюджета 20 тыс. грн. Жителям области на лечение при ранении выплачивают 15 тыс. грн из областного бюджета. Винница — местные власти с конца 2024 года начали выплачивать по 10 тыс. грн мобилизованным, зарегистрированным на территории Винницкой области. Богодухов, Харьковская область — местным жителям и переселенцам (мобилизованным и контрактникам), которые присоединились к армии, выплачивают по 50 тыс. грн. Запорожская область — программа единоразовой поддержки военных действует от Мелитопольского горсовета, который сейчас расположен в Запорожье. Военные, зарегистрированные в Мелитополе, могут получить по 30 тыс. грн. Луганщина — Лисичанская городская власть выплачивает местным жителям, военнослужащим ВСУ, которые мобилизовались в 2024-2025 годах, 15 тыс. грн. Документы следует отправить в Лисичанскую городскую военную администрацию (расположена в Днепре). Хмельницкая область — в Волочиской громаде выплачивают 10 тыс. грн для местных жителей, которые присоединились к ВСУ. Раненые военные, которые зарегистрированы или живут на территории Хмельницкой городской территориальной общины, могут получить единовременную денежную помощь на лечение.

Для получения помощи военнослужащим необходимо обратиться в местные советы и предоставить документы, подтверждающие право на выплаты. Как правило, речь идет о копиях паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, копию документа, подтверждающего факт мобилизации (копия контракта, выписка из приказа о зачислении в воинскую часть), банковские реквизиты и тому подобное.

