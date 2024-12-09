Цены на ячмень в Украине переписали – сколько стоит тонна культуры

Ячмень на поле. Фото: Pexels

В последнее время в Украине активно дорожают зерновые культуры, среди которых ячмень. Причинами колебания цен называют ограниченное предложение зерна на внутреннем рынке с учетом экспорта и финансовых затрат из-за транспортировки. Эксперты предполагают, что восходящая тенденция сохранится в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько стоит ячмень в Украине.

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Цены на ячмень в декабре

В начале первого зимнего месяца тонна сельскохозяйственной культуры стоила 7 861 грн. А уже неделю спустя стоимость поднялась до 7 922 грн/тонна, то есть разница за небольшой промежуток времени составила 61 грн.

Цены на ячмень в Украине. Фото: tripoli.land

По данным "АПК-Информ", повышение цен на ячмень можно обосновать. Во-первых, сохраняется активность спроса среди импортеров. Во-вторых, влияет курс доллара и девальвация гривны. В-третьих, пшеница в целом подорожала на экспортном направлении благодаря сдерживанию аграриями продаж.

Колебания стоимости ячменя в Украине. Фото: tripoli.land

Цены зависят от многих факторов, но наибольшее влияние оказывают:

урожайность в текущем году;

себестоимость выращивания (речь идет о расходах на горючее, семена, технику, удобрения, зарплаты работникам и т.п.);

внутренний и международный спрос;

затраты на логистику и хранение культуры;

конкуренция на рынке.

Плюс не стоит забывать о негативном влиянии полномасштабной войны в Украине, ведь боевые действия усложняют транспортировку зерна из-за недоступности определенной инфраструктуры. Это, в свою очередь, увеличивает сопутствующие расходы аграриев, поэтому они вынуждены закладывать финансовые потери в цены.

Напомним, Украина является одним из крупнейших экспортеров кукурузы. Продукция пользуется высоким спросом среди европейских стран, что положительно влияет на стоимость культуры и позволяет поставщикам больше заработать на продаже. Трейдеры пытаются увеличить объемы транспортировки, пока сохраняется восходящий тренд.

Также мы писали, что украинский рынок зерна ждут вызовы в ближайшее время. Они связаны с давлением, вызванным полномасштабной войной, а также проблемами с транспортировкой культур в Румынию.