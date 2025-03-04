Швейцария упростит правила для некоторых беженцев из Украины — что изменится

Группа украинских беженцев. Фото: УНИАН

Украинские беженцы, которые вынужденно переехали в Швейцарию в связи с полномасштабным вторжением РФ, смогут быстрее трудоустраиваться. Все потому, что правительство страны отменило необходимость получать разрешения от кантонов для трудоустройства граждан Украины со статусом S. Поэтому их интеграция в рынок труда будет происходить быстрее.

Об этом пишет издание Swissinfo.ch.

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Что такое статус защиты S

В Швейцарии он появился в марте 2022 года. Статус защиты S ввели специально для беженцев из Украины. Благодаря ему граждане избегают сложной процедуры получения убежища. Также статус S предоставляет:

право на проживание;

доступ к социальной помощи, медицинским услугам и образованию.

Сейчас такой статус в Швейцарии получили почти 66 тысяч украинцев. Он будет действовать как минимум до 2026 года.

Что изменится для украинцев в Швейцарии с 2025 года

Отмечается, что ранее украинцы, которые переехали в Швейцарию и получили статус S, не могли устроиться на работу без разрешения от соответствующего кантона. Этот процесс мог длиться неделями.

К тому же за это разрешение гражданам приходилось платить деньги. Но отныне у украинцев есть возможность официально трудоустраиваться и избегать сложных бюрократических процедур.

Также значительно упрощается возможность смены места жительства. Если раньше беженцы могли переезжать в другой кантон только при особых условиях, то теперь переехать на новое место в случае, если изменения помогут украинцам в трудоустройстве.

Более того, Федеральный совет будет предоставлять украинским беженцам без работы дополнительную поддержку. Так, люди должны будут регистрироваться в государственных центрах занятости и присоединяться к мероприятиям по профессиональной адаптации или реинтеграции. Это позволит им быстрее найти работу и повысить свои шансы на трудоустройство в Швейцарии.

Ранее мы рассказывали, как в 2025 году изменятся правила пребывания украинцев в Польше. Власти страны продолжают поддерживать граждан, которые спасаются от полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Также напомним, что европейские страны оставляют за собой право депортировать украинцев. Это произойдет, если люди нарушат некоторые правила.