Швейцарія спростить правила для деяких біженців з України — що зміниться

Група українських біженців. Фото: УНІАН

Українські біженці, які вимушено переїхали до Швейцарії у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ, зможуть швидше працевлаштовуватися. Усе тому, що уряд країни скасував необхідність отримувати дозволи від кантонів для працевлаштування громадян України зі статусом S. Тож їхня інтеграція у ринок праці відбуватиметься швидше.

Про це пише видання Swissinfo.ch.

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Що таке статус захисту S

У Швейцарії він з'явився у березні 2022 року. Статус захисту S запровадили спеціально для біженців із України. Завдяки йому громадяни уникають складної процедури отримання притулку. Також статус S надає:

право на проживання;

доступ до соціальної допомоги, медичних послуг та освіти.

Наразі такий статус у Швейцарії отримали майже 66 тисяч українців. Він діятиме щонайменше до 2026 року.

Що зміниться для українців у Швейцарії з 2025 року

Зазначається, що раніше українці, які переїхали до Швейцарії та отримали статус S, не могли влаштуватися на роботу без дозволу від відповідного кантону. Цей процес міг тривати тижнями.

До того ж за цей дозвіл громадянам доводилося платити гроші. Але відтепер в українців є можливість офіційно працевлаштовуватися та уникати складних бюрократичних процедур.

Також значно спрощується можливість зміни місця проживання. Якщо раніше біженці могли переїжджати до іншого кантону лише за особливих умов, то тепер переїхати на нове місце у випадку, якщо зміни допоможуть українцям у працевлаштуванні.

Ба більше — Федеральна рада надаватиме українським біженцям без роботи додаткову підтримку. Так, люди повинні будуть реєструватися у державних центрах зайнятості та приєднуватися до заходів із професійної адаптації або реінтеграції. Це дозволить їм швидше знайти роботу та підвищити свої шанси на працевлаштування у Швейцарії.

Раніше ми розповідали, як у 2025 році зміняться правила перебування українців у Польщі. Влада країни продовжує підтримувати громадян, які рятуються від повномасштабного вторгнення РФ до України.

Також нагадаємо, що європейські країни залишають за собою право депортувати українців. Це станеться, якщо люди порушать деякі правила.