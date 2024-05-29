Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Один из крупнейших производителей военной техники стал спонсором Боруссии Дортмунд — детали сделки arrow

Один из крупнейших производителей военной техники стал спонсором Боруссии Дортмунд — детали сделки

29 мая 2024 14:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Боруссия Дортмунд подписала спонсорское соглашение с производителем оружия Rheinmetall перед финалом Лиги чемпионов
Игроки футбольного клуба Боруссия Дортмунд. Фото: khelnow.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Немецкая футбольная команда "Боруссия" Дортмунд подписала спонсорское соглашение с немецким производителем оружия Rheinmetall. Клуб представил логотип оборонной компании перед матчем с "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

Об этом сообщает The Associated Press.

Читайте также:

Детали соглашения между "Боруссией" Дортмунд и Rheinmetall

Как отмечается, трехлетний контракт с Rheinmetall включает "широкие рекламные площади, маркетинговые права, а также организацию мероприятий и гостеприимства на стадионе и на территории клуба", начиная с подготовки к финальной игре Лиги чемпионов. Финал престижнейшего европейского футбольного турнира состоится в субботу, 1 июня. "Боруссия" будет противостоять на футбольном поле мадридскому "Реалу".

Rheinmetall строит новый завод на севере Германии для производства около 200 тысяч артиллерийских снарядов в год в рамках европейских усилий по увеличению оружейного производства на фоне войны России в Украине.

"Безопасность и оборона являются фундаментальными краеугольными камнями нашей демократии. Вот почему мы считаем, что это правильное решение — очень внимательно посмотреть на то, как мы защищаем эти краеугольные камни. Особенно сегодня, когда мы ежедневно видим, как нужно защищать свободу в Европе. Мы должны иметь дело с этой новой нормальностью", — заявил генеральный директор "Боруссии" Ганс-Йоахим Вацке.

Напомним, руководство "Полесья" решило не продлевать контракты с двумя бывшими игроками киевского "Динамо". Один из этих игроков в ближайшее время вернется в столичный клуб.

Также мы писали, что атакующий полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков рассказал о том, где хочет играть в следующем сезоне. Футболист не знает, продолжит ли карьеру в испанской "Жироне".

Германия
оружие
спорт
футбол
Боруссия Дортмунд
компании
финансы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

27 мая 2024

07:52 Тарифы с 1 июня — какие будут цены на электричество, газ и воду

24 мая 2024

14:38 Тарифы на электричество — цену привяжут к потреблению

21 мая 2024

07:46 Цены на электричество вырастут с 1 июня — для кого изменятся тарифы

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

28 мая 2024

04:57 В ТЦК объяснили, кого сразу после прихода в военкомат направят на ВВК

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

28 мая 2024

09:01 Зинченко нашел новый клуб — Арсенал готов продать украинца

20 мая 2024

04:16Как поступить, если в ТЦК запрещают пользоваться телефоном

28 мая 2024

11:44 Нафтогаз предупредил клиентов о важном изменении в расчете — детали