Боруссия Дортмунд подписала спонсорское соглашение с производителем оружия Rheinmetall перед финалом Лиги чемпионов

Игроки футбольного клуба Боруссия Дортмунд. Фото: khelnow.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Немецкая футбольная команда "Боруссия" Дортмунд подписала спонсорское соглашение с немецким производителем оружия Rheinmetall. Клуб представил логотип оборонной компании перед матчем с "Реалом" в финале Лиги чемпионов.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Как отмечается, трехлетний контракт с Rheinmetall включает "широкие рекламные площади, маркетинговые права, а также организацию мероприятий и гостеприимства на стадионе и на территории клуба", начиная с подготовки к финальной игре Лиги чемпионов. Финал престижнейшего европейского футбольного турнира состоится в субботу, 1 июня. "Боруссия" будет противостоять на футбольном поле мадридскому "Реалу".

Rheinmetall строит новый завод на севере Германии для производства около 200 тысяч артиллерийских снарядов в год в рамках европейских усилий по увеличению оружейного производства на фоне войны России в Украине.

"Безопасность и оборона являются фундаментальными краеугольными камнями нашей демократии. Вот почему мы считаем, что это правильное решение — очень внимательно посмотреть на то, как мы защищаем эти краеугольные камни. Особенно сегодня, когда мы ежедневно видим, как нужно защищать свободу в Европе. Мы должны иметь дело с этой новой нормальностью", — заявил генеральный директор "Боруссии" Ганс-Йоахим Вацке.

Напомним, руководство "Полесья" решило не продлевать контракты с двумя бывшими игроками киевского "Динамо". Один из этих игроков в ближайшее время вернется в столичный клуб.

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