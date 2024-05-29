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Один із найбільших виробників військової техніки став спонсором Боруссії Дортмунд — деталі угоди

29 травня 2024 14:43
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Боруссія Дортмунд підписала спонсорську угоду з виробником зброї Rheinmetall перед фіналом Ліги чемпіонів
Гравці футбольного клубу Боруссія Дортмунд. Фото: khelnow.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Німецька футбольна команда "Боруссія" Дортмунд підписала спонсорську угоду з німецьким виробником зброї Rheinmetall. Клуб представив логотип оборонної компанії перед матчем з "Реалом" у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як зазначається, трирічний контракт з Rheinmetall включає "широкі рекламні площі, маркетингові права, а також організацію заходів та гостинності на стадіоні та на території клубу", починаючи з підготовки до фінальної гри Ліги чемпіонів. Фінал найпрестижнішого європейського футбольного турніру відбудеться у суботу, 1 червня. "Боруссія" протистоятиме на футбольному полі мадридському "Реалу".

Rheinmetall будує новий завод на півночі Німеччини для виробництва близько 200 тисяч артилерійських снарядів на рік у рамках європейських зусиль зі збільшення виробництва зброї на тлі війни Росії в Україні.

"Безпека та оборона є фундаментальним наріжним камінням нашої демократії. Ось чому ми вважаємо, що це правильне рішення — дуже уважно подивитися на те, як ми захищаємо це наріжне каміння. Особливо сьогодні, коли ми щодня бачимо, як потрібно захищати свободу в Європі. Ми повинні мати справу із цією новою нормальністю", — заявив генеральний директор "Боруссії" Ганс-Йоахім Вацке.

Нагадаємо, керівництво "Полісся" вирішило не продовжувати контракти з двома колишніми гравцями київського "Динамо". Один із цих гравців найближчим часом повернеться до столичного клубу.

Також ми писали, що атакувальний півзахисник збірної України Віктор Циганков розповів про те, де хоче грати наступного сезону. Футболіст не знає, чи продовжить кар'єру в іспанській "Жироні".

Німеччина
зброя
спорт
футбол
Боруссія Дортмунд
компанії
фінанси

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