Боруссія Дортмунд підписала спонсорську угоду з виробником зброї Rheinmetall перед фіналом Ліги чемпіонів

Гравці футбольного клубу Боруссія Дортмунд. Фото: khelnow.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Німецька футбольна команда "Боруссія" Дортмунд підписала спонсорську угоду з німецьким виробником зброї Rheinmetall. Клуб представив логотип оборонної компанії перед матчем з "Реалом" у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Як зазначається, трирічний контракт з Rheinmetall включає "широкі рекламні площі, маркетингові права, а також організацію заходів та гостинності на стадіоні та на території клубу", починаючи з підготовки до фінальної гри Ліги чемпіонів. Фінал найпрестижнішого європейського футбольного турніру відбудеться у суботу, 1 червня. "Боруссія" протистоятиме на футбольному полі мадридському "Реалу".

Rheinmetall будує новий завод на півночі Німеччини для виробництва близько 200 тисяч артилерійських снарядів на рік у рамках європейських зусиль зі збільшення виробництва зброї на тлі війни Росії в Україні.

"Безпека та оборона є фундаментальним наріжним камінням нашої демократії. Ось чому ми вважаємо, що це правильне рішення — дуже уважно подивитися на те, як ми захищаємо це наріжне каміння. Особливо сьогодні, коли ми щодня бачимо, як потрібно захищати свободу в Європі. Ми повинні мати справу із цією новою нормальністю", — заявив генеральний директор "Боруссії" Ганс-Йоахім Вацке.

Нагадаємо, керівництво "Полісся" вирішило не продовжувати контракти з двома колишніми гравцями київського "Динамо". Один із цих гравців найближчим часом повернеться до столичного клубу.

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