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Глава Минфина заявил, что не понимает, почему военные покупают вещи за свой счет

27 декабря 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Глава Минфина заявил, что не понимает, почему военные покупают вещи за свой счет
Министр финансов Украины Сергей Марченко. Фото: "Украинская правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не понимает, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет. По его словам, на сектор обороны каждый день выделяют 5 млрд грн.

Об этом Сергей Марченко сказал для Forbes.

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"Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год — она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры скинутся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продолжить. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных сил", — подчеркнул Марченко.

Глава Минфина заявил, что на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия. По его словам, нужно спросить у конкретных лиц, почему этого нет.

"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", — добавил Марченко.

Напомним, в Министерстве финансов Украины ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по финансированию дополнительной мобилизации. Там заявили, что искусственно увеличить сумму не получится.

Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров поделился мнением о том, что нужно изменить в процессе мобилизации. По его словам, важно уяснить сущность мобилизации, поскольку общественное мнение часто негативно относится к этому процессу.

Добавим, что законопроект, предусматривающий изменения в процессах и порядке мобилизации в Украине, нуждается в доработке. Если изменения не будут внесены, он не сможет пройти даже первое чтение в Верховной Раде.

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