Глава Минфина заявил, что не понимает, почему военные покупают вещи за свой счет
Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что не понимает, почему военные до сих пор покупают вещи за свой счет. По его словам, на сектор обороны каждый день выделяют 5 млрд грн.
Об этом Сергей Марченко сказал для Forbes.
Снаряжение для военных
"Кто еще выделяет? Говорят, местные бюджеты и органы местного самоуправления. Мы посчитали их возможность на год — она варьируется от 15 до 20 млрд. То есть если все органы местного самоуправления, все мэры скинутся, они на четыре дня войны нам дадут возможность продолжить. При всем уважении к волонтерам, никакие другие неправительственные организации и близко не стоят с возможностями государства по обеспечению Вооруженных сил", — подчеркнул Марченко.
Глава Минфина заявил, что на военных складах должно быть достаточно снаряжения и оружия. По его словам, нужно спросить у конкретных лиц, почему этого нет.
"Мне трудно комментировать вещи, которые я сам не понимаю. Я сам не понимаю, почему мы до сих пор обеспечиваем в складчину военнослужащих", — добавил Марченко.
Напомним, в Министерстве финансов Украины ожидают предложения от Минобороны и Генштаба по финансированию дополнительной мобилизации. Там заявили, что искусственно увеличить сумму не получится.
Также мы писали, что министр обороны Рустем Умеров поделился мнением о том, что нужно изменить в процессе мобилизации. По его словам, важно уяснить сущность мобилизации, поскольку общественное мнение часто негативно относится к этому процессу.
Добавим, что законопроект, предусматривающий изменения в процессах и порядке мобилизации в Украине, нуждается в доработке. Если изменения не будут внесены, он не сможет пройти даже первое чтение в Верховной Раде.
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