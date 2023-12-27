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Очільник Мінфіну заявив, що не розуміє, чому військові купують речі власним коштом

27 грудня 2023 19:55
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Очільник Мінфіну заявив, що не розуміє, чому військові купують речі власним коштом
Міністр фінансів України Сергій Марченко. Фото: "Українська правда"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що не розуміє, чому військові досі купують речі власним коштом. За його словами, на сектор оборони щодня виділяють 5 млрд грн.

Про це Сергій Марченко сказав для Forbes.

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Спорядження для військових

"Хто ще виділяє? Кажуть, місцеві бюджети й органи місцевого самоврядування. Ми порахували їхню можливість на рік – вона варіюється від 15 до 20 млрд. Тобто якщо всі органи місцевого самоврядування, всі мери скинуться, вони на чотири дні війни нам дадуть можливість продовжити. За всієї поваги до волонтерів, жодні інші неурядові організації і близько не стоять з можливостями держави щодо забезпечення Збройних сил", — наголосив Марченко.

Очільник Мінфіну заявив, що на військових складах має бути достатньо спорядження та зброї. За його словами, потрібно запитати конкретних осіб, чому цього немає.

"Мені важко коментувати речі, які я сам не розумію. Я сам не розумію, чому ми досі забезпечуємо у складчину військовослужбовців", — додав Марченко.

Нагадаємо, у Міністерстві фінансів України наразі очікують пропозицій від Міноборони та Генштабу щодо фінансування додаткової мобілізації. Там заявили, що штучно збільшити суму не вийде.

Також ми писали, що міністр оборони Рустем Умєров поділився думкою, що потрібно змінити у процесі мобілізації. За його словами, важливо усвідомити сутність мобілізації, оскільки громадська думка часто негативно ставиться до цього процесу.

Додамо, законопроєкт, який передбачає зміни до процесів та порядку мобілізації в Україні потребує доопрацювання. Якщо зміни не будуть внесені, то він не зможе пройти навіть перше читання у Верховній Раді.

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