Пересмотр тарифов на доставку газа — какими могут быть последствия

Деньги на кошельке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году могут вырасти тарифы на доставку газа. Впрочем, даже если цена обновится — это не приведет к подорожанию других товаров.

Об этом заявил в эфире программы Ранок.LIVE аналитик рынка природного газа Михаил Свищо.

Реклама

Читайте также:

Новые цены на газ и подорожание товаров

По словам эксперта, возможное повышение тарифов на доставку будет минимальным, поэтому не сможет повлиять на пересмотр цен на товары.

"Мы не заметим прямой зависимости роста цен на какие-то товары от того, что вырастут тарифы на доставку газа", — сказал Свищо.

Он отметил, что бизнес покупает природный газ по рыночным ценам, которые в последние месяцы снижаются.

"Но несмотря на это мы не видим, чтобы дешевели другие товары. Поэтому не думаю, что от повышения тарифов ситуация на рынке товаров изменится", — подчеркнул аналитик рынка природного газа.

Как могут измениться тарифы на газ

Во вторник, 2 декабря, Национальная комиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, провела заседание, на котором было решено подать на общественные обсуждения проекты по пересмотру цен на доставку "голубого" топлива.

Рост тарифов может произойти уже в начале 2026 года. Для бизнеса (небытовых клиентов) рост тарифов планируют в два этапа — с 1 января и с 1 апреля.

Ожидается, что в среднем тарифы на доставку газа вырастут более чем на 75%. Это коснется более 30 операторов газораспределительных сетей. В частности:

наименьший рост готовят для Закарпатского и Черниговского филиалов — повышение на 25% и 27% соответственно;

самыми дорогими после повышения могут быть тарифы для Днепропетровского филиала "Газсети" — до 3,66 грн за кубометр без НДС — это почти втрое больше текущего тарифа.

Произойдет ли подорожание, станет известно до конца 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что с 2024 года люди, у которых квартиры в многоэтажках, получают дополнительную квитанцию за газ — отдельно от оплаты за потребленный ресурс и его доставку. Абоненты платят за техническое обслуживание внутренних газовых сетей дома. Узнавайте также, почему украинцам придется платить больше за газ в 2026 году.