Некоторым гражданам запрещена продажа квартир в Украине — кого касается

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE

В Украине действуют законодательные ограничения по продаже недвижимости определенным категориям граждан. В частности, эти запреты касаются лиц, имеющих связи со страной-агрессором.

Об этом рассказала младший юрист адвокатского объединения "Місечко і Партнери" Ярина Паш в комментарии РБК-Україна.

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Во время военного положения и войны, которую Россия ведет против Украины, запрещено покупать недвижимость у лиц, имеющих какие-либо связи с государством-агрессором. Поэтому если такое лицо обратится к нотариусу для оформления договора купли-продажи, ему будет отказано.

Согласно Постановлению Кабинета Министров №164, все незавершенные нотариальные действия по обращению лиц, имеющих связи с государством-агрессором, определенным Постановлением Кабмина №187 "Об обеспечении защиты национальных интересов в связи с военной агрессией Российской Федерации", должны быть приостановлены.

Если такое лицо обратится к нотариусу с просьбой совершить нотариальное действие, ему будет отказано.

Связанные с РФ лица

Лицами, имеющими связи с государством-агрессором в соответствии с Постановлением, считаются:

Граждане Российской Федерации, за исключением проживающих на законных основаниях на территории Украины.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, созданные и зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины, в собственности или участии которых конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) является гражданин Российской Федерации или Российская Федерация с долей в уставном капитале 10% и более.

Юридические лица, созданные по законодательству иностранного государства, в собственности или участии которых конечным бенефициарным собственником, членом или участником (акционером) является гражданин Российской Федерации или Российская Федерация с долей в уставном капитале 10% и более.

Поэтому перед процедурой купли-продажи недвижимости нужно проверить, кем на самом деле является его владелец.

"Надо проверить, не случайно ли владельцем лицо, каким-то образом связанное с государством-агрессором. Также перед оформлением договора нужно обратить внимание на наличие и соответствие оформления правоустанавливающих и технических документов на недвижимое имущество", — советует Паш.

Что еще нужно знать

Напомним, на украинском рынке недвижимости постепенно растет спрос. Однако количество сделок в два раза ниже, чем было до полномасштабной войны.

Мы также писали, что в Украине работают сотни застройщиков, только в Киеве строится 188 жилых комплексов. Несмотря на войну, себестоимость строительства растет, а по ее окончании ожидается повышенный спрос, который может привести к удорожанию жилья.