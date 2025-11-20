Видео
Армия
Главная Финансы Новые выплаты, жилье — правительство расширило помощь детям

Новые выплаты, жилье — правительство расширило помощь детям

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 15:50
обновлено: 13:08
Новые выплаты и компенсации — правительство приняло ряд решений по защите детей в Украине
Дети играют игрушками. Фото: УНИАН

Правительство приняло ряд важных решений, направленных на защиту детей и поддержку украинских семей. В частности речь идет об определении статусов депортированных и пострадавших от боевых действий, финансировании оздоровления и имплементации европейских стандартов в социальную сферу.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Читайте также:

"Каждый ребенок имеет право на лучшее. На заботу, любовь, образование, развитие. Это то, о чем говорит статья 3 Конвенции ООН о правах ребенка, и то, чего заслуживают все дети. Дети должны получать все необходимое с первых дней жизни. Мы не можем ждать окончания войны, чтобы дать им шанс на счастливое детство здесь, в Украине", — написала она в Telegram и рассказала о решениях, которые принял Кабмин.

Статусы, выплаты и компенсации

Правительство усиливает систему защиты детей, пострадавших от российской вооруженной агрессии. Уточнение статусов депортированных, принудительно перемещенных и детей, подвергшихся воздействию боевых действий, позволит более точно документировать каждый случай. Параллельно внедряются новые механизмы компенсаций, срочных выплат и создается унифицированная информационная база, интегрированная в Единую информационную систему социальной сферы.

Усиление противодействия насилию

Правительство утвердило порядок реагирования на случаи насилия в отношении детей. Это означает, что школы, медицинские учреждения, молодежные центры и другие учреждения будут работать по единому алгоритму, который охватывает выявление, пресечение и профилактику насилия.

Оздоровление и отдых детей

Обновлены подходы к финансированию оздоровления и отдыха детей, нуждающихся в дополнительной поддержке. Благодаря принципу "деньги ходят за ребенком" помощь станет более адресной. На эту программу заложено 91,5 млн грн.

Жилье и выплаты для детей-сирот

Для выпускников интернатных учреждений введены новые гарантии. По правительственному решению, дети-сироты и те, кто лишен родительской опеки, получат единовременную финансовую помощь, необходимые вещи и технику, а также внеочередное обеспечение жильем после завершения обучения или службы.

Свириденко также заявила о создании Национального совета по гарантиям прав ребенка — постоянного органа, который будет координировать государственную политику в сфере детства и ежегодно готовить доклад о положении детей в Украине.

"Это укрепляет институциональную способность государства системно работать в интересах детей", — подчеркнула премьер-министр.

Кроме того, правительство утвердило Национальный план реализации Европейской гарантии для детей — европейской инициативы. Он охватывает пять ключевых сфер: дошкольное образование, медицину, питание, жилье и инклюзивное образование. По словам главы Кабмина, план направлен прежде всего на то, чтобы каждый ребенок в Украине имел доступ к базовым услугам и возможностям развития, независимо от того, где он живет и через что прошла его семья.

Ранее мы писали, что в Украине планируют масштабную реформу социальной поддержки населения.

Также узнавайте, когда на счета украинцев поступят деньги по программе "Зимняя поддержка".

дети соцвыплаты социальная помощь социальная защита дети-сироты
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
